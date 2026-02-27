Liam Rosenior revela que el Chelsea celebró una reunión del equipo tras los insultos racistas a Wesley Fofana

La tarjeta roja fue la sexta que ha recibido el Chelsea en la Premier League esta temporada, y los Blues perdieron terreno en la lucha por los cuatro primeros puestos tras el empate tardío de Zian Flemming. El empate en Stamford Bridge significa que el equipo del oeste de Londres no ha conseguido ganar sus dos últimos partidos de liga, tras empatar en casa contra el Leeds y el Burnley, ambos recién ascendidos.

La expulsión de Fofana supone su suspensión para el partido del domingo contra el Arsenal, líder de la Premier League. Lamentablemente, el jugador de 25 años recibió mensajes racistas en su Instagram tras el empate, y el defensa publicó una captura de pantalla de algunos de los mensajes atroces que le habían enviado.

El francés publicó luego otro mensaje con el siguiente texto: «Estamos en 2026 y sigue siendo lo mismo. Nada cambia. A estas personas nunca se les castiga. Se organizan grandes campañas contra el racismo, pero en realidad nadie hace nada».

El centrocampista del Burnley Hannibal Mejbri también recibió insultos tras el partido, lo que llevó al jugador de 23 años a declarar: «Estamos en 2026 y todavía hay gente así. Educad a vuestros hijos y a vosotros mismos, por favor».

El Clarets publicó su propio comunicado, en el que se podía leer: «El club ha denunciado la publicación a la empresa matriz de Instagram, Meta, y espera un fuerte apoyo por su parte, junto con la Premier League y la policía, y trabajará para garantizar que se identifique e investigue al responsable», decía el comunicado.

«No hay lugar para esto en nuestra sociedad y lo condenamos sin reservas. El club sigue manteniendo una postura inequívoca: tenemos un enfoque de tolerancia cero con cualquier forma de discriminación. Hannibal recibirá el apoyo total del club y de los aficionados del Burnley, que ya han condenado el abuso. No hay lugar para el racismo».