Salvador Pérez y Carlos Martínez

LEGADO: El Barcelona vuelve a ser el centro de las esperanzas españolas en la Copa del Mundo tras unirse al Real Madrid para lograr el triunfo en 2010

Esto es Legacy, el podcast y la serie de GOAL que sigue la cuenta atrás para la Copa del Mundo de 2026. Cada semana, exploramos las historias y el espíritu que hay detrás de las naciones que definen el deporte rey. Esta semana, revisitamos un momento en el que dos clubes se convirtieron en una sola nación. En 2010, España dominaba el mundo, y su corona se forjó tanto en Barcelona como en Madrid. El estilo de uno y la fuerza del otro se fusionaron en una combinación perfecta. Dieciséis años después, y con el surgimiento de una nueva generación en Cataluña, ¿puede Barcelona convertirse ahora en el único corazón de La Roja?

2010: un año que aún resuena en los corazones de los aficionados al fútbol español. El Barcelona y el Real Madrid dominaron la escena mundial, no solo a nivel de clubes, sino también en la selección nacional.

La Copa del Mundo de Sudáfrica vio a España coronarse campeona del mundo, y gran parte de ese éxito recayó sobre los hombros de los jugadores de estos dos gigantes de la Liga. Fue un año de talento, estrategia y visión. España demostró que la combinación adecuada de filosofía de juego, calidad individual y cohesión colectiva podía dominar el mundo.

Hoy, 16 años después, a medida que nos acercamos a la Copa del Mundo de 2026, una pregunta resuena en Cataluña y en toda España: ¿Es este el momento del Barcelona? ¿Podrá el club catalán consolidarse como el mejor equipo de Europa y volver a ser la columna vertebral de la selección española?

    Fundación de un equipo campeón

    Para comprender el impacto del Barcelona y el Real Madrid en 2010, hay que fijarse detenidamente en la selección española. Doce de los 23 jugadores convocados por La Roja para ese Mundial procedían de estos dos clubes, y esta concentración de talento permitió a España practicar un fútbol equilibrado y dominante, con una identidad clara.

    Por parte del Real Madrid, los pilares eran Iker Casillas, un portero con reflejos sobrenaturales y un liderazgo incuestionable; Sergio Ramos, un defensa con una presencia imponente, capaz de liderar desde atrás y dar un paso al frente en los momentos clave; Raúl Albiol y Álvaro Arbeloa, piezas tácticas fiables que aportaban equilibrio; y Xabi Alonso, un maestro en el centro del campo capaz de controlar el ritmo del partido con pases precisos y visión de juego.

    En el Barcelona, la influencia fue igualmente decisiva, con Víctor Valdés, un portero conocido por su seguridad y su distribución limpia del balón; Carles Puyol, el corazón del equipo, ejemplo de esfuerzo y compromiso; Gerard Piqué, un defensa central con inteligencia táctica y dotes de liderazgo; Sergio Busquets, el pivote perfecto, responsable de recuperar la posesión y distribuir el juego; Xavi Hernández y Andrés Iniesta, los arquitectos del tiki-taka, capaces de gestionar la posesión, generar espacios y controlar el ritmo del partido; y Pedro, un extremo rápido con gran capacidad de definición, capaz de cambiar el rumbo de un partido en segundos.

    Vicente del Bosque supo combinar lo mejor de ambos mundos, la precisión y el control del Barcelona con la fuerza y la solidez del Madrid. España controlaba la posesión, presionaba en todo el campo y aprovechaba cada error del rival. Esta combinación hizo que España fuera prácticamente imparable.

    El título mundial no fue una coincidencia, sino el resultado de una planificación meticulosa, un talento de talla mundial y un estilo de juego perfectamente ejecutado. Para el Barcelona, la temporada 2010 marcó el comienzo de una era dorada que ahora busca replicar, esta vez con jóvenes jugadores españoles que se encaminan hacia el Mundial de 2026.

    Estableciendo el estándar

    Mientras la selección nacional triunfaba, el Barcelona era el referente absoluto en el fútbol de clubes. El Blaugrana acababa de lograr un sextuple histórico en 2009, ganando la Liga, la Copa del Rey, la Liga de Campeones, la Supercopa de España, la Supercopa de la UEFA y el Mundial de Clubes. Aunque no volvería a ganar otra Liga de Campeones en 2010, el club mantuvo su estatus de líder mundial.

    Su fútbol no solo era eficaz, sino también bonito. Cada pase, cada movimiento, cada transición reflejaba una filosofía futbolística que combinaba belleza y precisión. Este estilo convirtió al Barcelona en un modelo para todo el mundo.

    Sin embargo, había un reto que superar: su dependencia de Lionel Messi. Su genio era innegable, pero la marcha de jugadores locales capaces de asumir el liderazgo dejaba al club vulnerable a largo plazo. Era evidente que, para mantener su hegemonía, el Barcelona necesitaba desarrollar jóvenes talentos españoles capaces de liderar y sostener el proyecto más allá de Messi.

    El Barcelona había reforzado su plantilla con fichajes de élite como Maxwell, procedente del Inter, y Dmytro Chygrynskiy, del Shakhtar Donetsk, pero su fichaje estrella fue Zlatan Ibrahimovic, traspasado desde el Inter por 49 millones de euros más Samuel Eto'o, lo que lo convirtió en el fichaje más caro de la historia del Blaugrana.

    Además, Pep Guardiola continuó con la tendencia de utilizar jóvenes promesas como Pedro y Jeffren Suárez.

    Post-Messi fall

    La marcha de Messi marcó un periodo complejo para el Barcelona. La presencia del argentino había enmascarado ciertos problemas estructurales: la transición entre generaciones, la integración de jóvenes talentos y la estabilidad financiera del club.

    «Siempre dije que quería terminar mi carrera aquí y que quería quedarme», declaró Messi a GOAL en una entrevista exclusiva mundial en 2020. «Quería un proyecto ganador y ganar títulos con el club para seguir construyendo la leyenda del Barcelona. La verdad es que hace mucho tiempo que no hay ningún proyecto ni plan; solo han estado haciendo malabarismos y parcheando las cosas sobre la marcha. Como dije antes, siempre he pensado en lo mejor para mi familia y para el club».

    En los años siguientes, el Barcelona sufrió altibajos tanto deportivos como financieros. La Champions League se volvió inalcanzable, la Liga se disputaba con más intensidad y la selección española comenzó a diversificar sus convocatorias. La falta de una generación consolidada de españoles en el primer equipo del Barça dejó al descubierto vulnerabilidades que durante mucho tiempo habían quedado ocultas por la brillantez de Messi.

    Esta fue una dura lección sobre la necesidad de una planificación estratégica y un desarrollo sostenible del talento local, sin depender de estrellas individuales. La caída también puso a prueba la resistencia del club y de sus aficionados, que vieron cómo llegaba a su fin una época dorada.

    Reconstrucción y redención

    La llegada de Hansi Flick cambió la trayectoria del club. Con un enfoque en el talento español, la disciplina táctica y la proyección internacional, el Barcelona comenzó a mostrar signos de recuperación.

    La temporada 2024-25 se convirtió en un ejemplo de redención y resiliencia. A pesar de los problemas financieros y las limitaciones de la plantilla, el equipo demostró cohesión, creatividad y competitividad. Bajo la dirección de Flick, el Barcelona ganó la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España, derrotando a su eterno rival, el Real Madrid, en cada uno de esos torneos. El mensaje era claro: el club catalán volvía a ser protagonista.

    Era casi impensable que una de las figuras clave de este regreso a la prominencia fuera Wojciech Szczesny. Tras la lesión de Marc-Andre ter Stegen, el Barcelona sacó al portero polaco de su retiro. Conocido por su controvertido estilo de vida, que a menudo reflejaba su rendimiento en el campo, Szczesny se mantuvo invicto tras su regreso, convirtiéndose en uno de los pilares inesperados del equipo.

    Pero la historia no estuvo exenta de dramatismo. En la Liga de Campeones, el Barcelona llegó a semifinales, donde se enfrentó al Inter en una eliminatoria que ya se considera una de las más emblemáticas de los últimos tiempos. A pesar de quedar eliminado, el equipo demostró carácter, intensidad y momentos de fútbol de alto nivel, dejando claro que estaba listo para competir de nuevo entre la élite europea.

  • Spain v France - UEFA Nations League 2025 Semi-finalGetty Images Sport

    El Barça, la nueva columna vertebral

    Históricamente, el Barcelona y el Real Madrid han sido mucho más que clubes; son el corazón del fútbol español. Siempre han aportado la mayoría de los jugadores a la selección nacional, y su rendimiento influye directamente en la calidad de La Roja.

    Esta dependencia mutua crea un delicado equilibrio: la competencia entre ambos clubes garantiza que el nivel de los jugadores se mantenga alto, y el éxito de uno de ellos fortalece a la selección nacional. Si el Barcelona o el Real Madrid atraviesan una crisis deportiva o institucional, España lo nota en la escena internacional. Por eso, el renacimiento del Barcelona bajo la dirección de Flick tiene un efecto positivo no solo en el club, sino también en las aspiraciones de La Roja de cara a 2026.

    Al igual que en 2010, el Barcelona busca ser la columna vertebral de España. La combinación de jóvenes talentos y una filosofía de juego clara podría proporcionar a España un núcleo sólido para el Mundial de 2026, liderado por Pedri y Gavi, responsables de controlar el centro del campo, mantener la posesión y conducir el ataque; Dani Olmo, un jugador creativo capaz de llegar desde la segunda línea; Ferran Torres y Lamine Yamal, que aportan desequilibrio ofensivo y capacidad goleadora; y Joan García, que se ha consolidado bajo los palos y como líder desde la zaga.

    De los tres jugadores del Barcelona que formaban parte de la plantilla de la Eurocopa 2008, Del Bosque aumentó el número a ocho en Sudáfrica dos años después, siete de ellos titulares en la final contra Holanda. Fueron los dos centrales, un pivote, dos centrocampistas y dos delanteros del Barcelona de Guardiola los que comenzaron el partido más importante de la historia del fútbol español, jugando al tiki-taka como lo hacían cada fin de semana.

    Xavi y Busquets revolucionaron el centro del campo, brillando con una notable eficacia en el pase, complementada por las subidas de Puyol y la presencia de Iniesta y Piqué. La Roja tenía una identidad inconfundible, en la que la posesión del balón y las transiciones rápidas fueron fundamentales durante todo el Mundial, reforzadas por una calidad técnica absoluta. España tomó la iniciativa y desplegó un fútbol maravilloso liderado por Iniesta.

    El objetivo es claro: replicar la fórmula de 2010 con los jugadores del Barcelona, garantizando la química, la comprensión táctica y una fuerte identidad colectiva que permita a España competir al más alto nivel.

  • FBL-EURO-2024-MATCH49-ESP-FRAAFP

    Prueba definitiva

    En 2010, Xavi e Iniesta controlaban el centro del campo, mientras que hoy en día Pedri y Gavi desempeñan ese papel; Puyol y Piqué lideraban la defensa, mientras que García se ha convertido ahora en un líder defensivo moderno; Pedro y David Villa aportaban chispa al ataque, mientras que en 2026 Yamal y Ferran desempeñan funciones similares. Estos paralelismos muestran que el Barcelona actual busca replicar la fórmula del éxito, adaptada al fútbol moderno, con jugadores españoles preparados para liderar la selección nacional de cara a 2026.

    El Mundial será la prueba definitiva. El Barcelona aspira a consolidarse una vez más como la base de España, proporcionando jugadores que comparten una identidad táctica y pueden ejecutar la estrategia con precisión.

    Si Pedri, Gavi, Yamal, Olmo, Ferran y García alcanzan su mejor forma, España podría tener un equipo cohesionado, creativo y competitivo, capaz de recuperar el dominio que comenzó en 2010. La planificación es esencial para mantener la identidad, proteger a los jóvenes talentos y garantizar que el club siga siendo competitivo a nivel europeo. Solo así La Roja tendrá un núcleo sólido para competir al más alto nivel.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-TUR-ESPAFP

    ¿De vuelta a la cima?

    El año 2010 fue histórico: el Real Madrid y el Barcelona dominaron tanto el fútbol de clubes como el nacional, dejando un legado imborrable. La combinación de estilos, talento y visión táctica llevó a España a la cima del fútbol mundial.

    Hoy, el Barcelona se enfrenta a un reto similar, ya que se reconstruye tras la marcha de Messi, al tiempo que supera problemas financieros y consolida el talento joven español. Con Pedri, Gavi, Yamal, Olmo, Ferran y García, el club tiene las herramientas para escribir un nuevo capítulo dorado en el que domine Europa y sirva de base para la selección nacional en el Mundial de 2026.

    La pregunta sigue siendo: ¿es este el momento del Barcelona? La respuesta dependerá de la gestión deportiva, táctica y económica. La emoción está viva y el mundo está pendiente. El reloj no se detiene, la Copa del Mundo de 2026 se acerca y la historia parece dispuesta a repetirse. Esta vez, los protagonistas serán los jóvenes españoles, preparados para llevar al Barcelona y a España de vuelta a la cima.

