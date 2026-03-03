Las Lionesses y Leah Williamson, entre los nominados a los Premios Laureus World Sports Awards 2026, junto con Ousmane Dembele, Aitana Bonmati y Desire Doue, también preseleccionados

El año pasado, el premio al Deportista del Año, ganado por el saltador de pértiga sueco Mondo Duplantis, que batió todos los récords, no incluyó a ningún candidato del fútbol, y la estrella del tenis Carlos Alcaraz, el nadador Leon Marchand, el ciclista Tadej Pogacar y el piloto de Fórmula 1 Max Verstappen quedaron por detrás en la lucha por el premio.

Este año, sin embargo, los futbolistas están entre los candidatos a los premios al Deportista y a la Deportista del Año, y Aitana Bonmati aspira a ganar este último galardón por segunda vez. La centrocampista del Barcelona y de la selección española, que ha ganado los tres últimos Balones de Oro Femeninos, fue nominada en 2025 tras ganar en 2024, pero perdió frente a la gimnasta estadounidense Simone Biles.

En cuanto al premio masculino, el ganador del Balón de Oro, Ousmane Dembélé, compite junto a Duplantis, Alcaraz, Pogacar, otra estrella del tenis, Jannik Sinner, y el motociclista Marc Márquez. Bonmati, por su parte, se enfrentará a la pareja de atletas estadounidenses Melissa Jefferson-Wooden y Sydney McLaughlin-Levrone, a la corredora keniana Faith Kipyegon, a la estrella del tenis Aryna Sabalenka y a la nadadora estadounidense Katie Ledecky.