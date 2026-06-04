Las 10 mejores equipaciones visitantes del Mundial 2026 y dónde comprarlas

La equipación local lleva el peso de la historia nacional, pero en la visitante los diseñadores liberan su creatividad. Es un lienzo para experimentos atrevidos, historias culturales profundas y un estilo que va del campo a la calle.

Desde modelos retro nostálgicos hasta obras vanguardistas inspiradas en arte, arquitectura y geografía locales, la colección 2026 eleva la moda futbolística.

Hemos revisado los lanzamientos de Nike, adidas, PUMA y otras marcas para distinguir los futuros clásicos de la mera ropa de entrenamiento. Estas son las 10 mejores equipaciones de visitante según GOAL, que ya han ganado la guerra de la moda en el Mundial de 2026: