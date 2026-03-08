Getty
La venta masiva por el descenso del Tottenham podría comenzar con la venta de su delantero estrella al Newcastle
Howe espera reencontrarse con su antiguo alumno
Mucho dependerá de la situación del Tottenham en la Premier League, pero Solanke es bien conocido por Eddie Howe, que ya trabajó con el delantero en el Bournemouth. El entrenador del Newcastle es un admirador desde hace tiempo del jugador de 28 años, al que trajo a la costa sur en una operación millonaria, y según el Daily Mail lo considera el perfil ideal para reforzar sus opciones ofensivas en St James' Park. El Newcastle se enfrenta a un verano de cambios y está evaluando posibles nuevas incorporaciones en la delantera, ya que Will Osula, autor de un golazo contra el Manchester United la semana pasada, es codiciado por varios clubes, entre ellos el Crystal Palace y el Aston Villa. Con posibles salidas en el horizonte, Howe está interesado en fichar a un goleador contrastado en la Premier League para liderar su línea de ataque la próxima temporada.
La crisis se agrava en el norte de Londres
El Tottenham afronta unas semanas decisivas, con el entrenador Igor Tudor bajo una presión cada vez mayor para obtener resultados positivos en sus próximos partidos contra el Atlético de Madrid y, lo que es más importante, contra el Liverpool, el antiguo equipo de Solanke, en los próximos siete días. La posibilidad de que el club caiga a la segunda división por primera vez en 49 años es ahora una cruda realidad para la directiva.
Tras la derrota del jueves ante el Crystal Palace, que les dejó a solo un punto del West Ham United, decimoctavo clasificado, y ante la perspectiva de descender por primera vez en medio siglo, Solanke declaró: «Acabamos de tener una conversación importante. Sabemos que la posición en la que nos encontramos no es, desde luego, la que queremos, así que tenemos que averiguar cómo salir de ella lo antes posible».
Un verano de cambios en St James' Park
Para el Newcastle, la posible adquisición de Solanke representaría una importante declaración de intenciones. Se espera que los Magpies se muestren activos en el mercado, ya que buscan construir una plantilla capaz de clasificarse de forma consistente para las competiciones europeas. Reunido con Howe, el internacional inglés Solanke podría encontrar la estabilidad y el sistema táctico que necesita para volver a su mejor forma. Las próximas semanas serán decisivas no solo para la historia del Tottenham, sino también para la trayectoria profesional de varias estrellas de renombre que actualmente se encuentran en medio de una lucha por evitar el descenso.
En última instancia, cualquier movimiento por el delantero de los Tres Leones dependerá de si el Tottenham es capaz de lograr un milagro al final de la temporada. Si caen a la segunda división, los londinenses del norte tendrían dificultades para retener a un jugador del calibre de Solanke, especialmente con el Newcastle al acecho.
¿Qué le depara el futuro a Solanke?
Solanke espera ser titular con los Spurs, que se enfrentan a dos semanas muy intensas antes del parón internacional. El viaje a Liverpool se intercala entre sus dos partidos de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid, mientras que el 22 de marzo reciben al Nottingham Forest, rival directo por el descenso.
