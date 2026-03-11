Getty Images Sport
La salida de Luka Modric es «un gran error para el Real Madrid y el fútbol español», afirma Ivan Rakitic
De la transición de Madrid al renacimiento de Milán
La directiva del Real Madrid dio prioridad a un cambio generacional el verano pasado, optando por construir un futuro en torno a jóvenes talentos como Jude Bellingham, Eduardo Camavinga y Federico Valverde. Aunque Modric seguía siendo un competidor de primer nivel, su papel había pasado a ser cada vez más secundario. Cuando su contrato expiró el verano pasado, el club optó por una despedida respetuosa que despejó el camino para la próxima generación.
Desde su llegada al AC Milan, el maestro de 40 años ha demostrado que «el fútbol no tiene edad», convirtiéndose en una figura fundamental en la campaña de los rossoneri. Modric ya ha disputado 30 partidos en todas las competiciones esta temporada, contribuyendo con dos goles y tres asistencias, al tiempo que ha sido el pilar de un equipo que actualmente ocupa el segundo puesto de la Serie A. Su liderazgo veterano ha sido fundamental para mantener al Milan a siete puntos del líder, el Inter, demostrando que su visión clínica y su profesionalidad siguen siendo tan agudas como siempre en la máxima categoría italiana.
Una pérdida para el fútbol español
En declaraciones a Radio MARCA, Rakitic reflexionó sobre el legado de su compatriota y afirmó: «Fue un gran error, no solo por parte del Real Madrid, sino también para el fútbol español, porque creo que deberíamos haber insistido mucho más en que se quedara allí. Tal y como están las cosas en el Madrid, creo que el entrenador estaría encantado con él. Me entristece porque no tenemos en cuenta la edad cuando un jugador es demasiado joven, y lo que Luka está demostrando es que el fútbol no tiene límite de edad».
Rakitic destacó además la profesionalidad única de Modric y añadió: «Es diferente a muchos otros. No es casualidad, porque se cuida y se prepara bien, y al final, los que trabajan duro se lo merecen. Está feliz, contento, disfrutando mucho, y eso es lo importante, que disfrutemos de él todo lo posible».
El Madrid sufre mientras Modric brilla
Bajo la dirección del actual entrenador Álvaro Arbeloa, el Madrid ha atravesado una etapa difícil, con un mediocampo que a menudo parece carecer del control y la brillantez a la hora de marcar el ritmo que Modric proporcionó durante más de una década. Aunque Arbeloa cuenta con opciones talentosas y físicas a su disposición, la falta de una presencia veterana y tranquilizadora en el centro del campo ha mermado gravemente su capacidad para dictar el juego esta temporada. Como señaló Rakitic, Arbeloa probablemente daría cualquier cosa por tener ahora mismo a un jugador del perfil de Modric para dirigir el barco.
La temporada pasada, las dificultades del Madrid se achacaron a su incapacidad para encontrar un sustituto para Toni Kroos tras su retirada. Ahora, con el equipo del Bernabéu a cuatro puntos del Barcelona en La Liga y tras su eliminación de la Copa del Rey, se enfrenta a acusaciones similares por no haber llenado el vacío que dejó Modric en el centro del campo, especialmente cuando el jugador de 40 años está recibiendo críticas muy favorables en la Serie A.
¿Qué pasará ahora con el Madrid y Modric?
La animada temporada de debut de Modric en San Siro ha llevado al Rossoneri a presionarle para que active la opción de ampliar su contrato por otros 12 meses. El equipo de Max Allegri pretende reducir la distancia con el líder de la Serie A, el Inter, y asegurarse la clasificación para la Liga de Campeones de la próxima temporada, una perspectiva que esperan que convenza a la estrella croata para que se quede.
En cuanto al Madrid, debe hacer frente a una crisis de lesiones que le obligará a enfrentarse al Manchester City en la Liga de Campeones el miércoles sin jugadores como Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Eder Militao.
