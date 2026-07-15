Los cambios de los entrenadores, sobre todo de Scaloni, sugerían más ataque con un jugador extra en la derecha, pero ocurrió lo contrario.

La histórica rivalidad entre ambos países se notó desde el inicio: muchos choques y faltas constantes. En la primera parte se pitó un total de 19, casi una cada dos minutos.

Esas interrupciones frenaron el ritmo, redujeron las ocasiones y provocaron que, por primera vez en un Mundial, ninguno de los dos equipos disparara a puerta en los primeros 30 minutos.

Fue la primera parte con menos disparos del Mundial 2026: solo tres, todos fuera.

El primer tiempo acabó con 0,8 goles esperados, la marca más baja en eliminatorias mundialistas, reflejo de un fútbol más parecido a la lucha libre.