Aston Villa espera fichar a la estrella del Chelsea Tammy Abraham tras la salida de Malen. Según The Times, Villa está dispuesto a ofrecer a Abraham un contrato de cuatro años y medio para regresar a la Premier League. El Everton también ha mostrado interés en Abraham, pero parece que el Villa está listo para ganar la carrera por su firma. Sin embargo, el acuerdo no es sencillo. Abraham está actualmente cedido por la Roma en el Besiktas, y el equipo turco ya ha activado una opción de compra en su contrato. No obstante, Abraham tiene mucha experiencia en la Premier League y debería proporcionar más poder ofensivo al Villa si se concreta el traspaso. Marcó 30 goles en 82 apariciones para el Chelsea, ganando los trofeos de la Liga de Campeones y la Supercopa antes de avanzar. Abraham luego disfrutó de cesiones en Bristol, Swansea y Aston Villa antes de sellar un fichaje permanente a la Roma en 2021.

