La estrella del Real Madrid se perderá un año por una grave lesión

El Real Madrid ha recibido la peor noticia: la lesión de Mendy es mucho más grave de lo previsto. El lateral, de 30 años, tuvo que retirarse a los diez minutos del partido contra el Espanyol y los primeros exámenes indicaban una rotura muscular de isquiotibiales con varios meses de recuperación.

Sin embargo, las pruebas posteriores han revelado una realidad mucho más grave para el exjugador del Lyon. Según Cadena Cope, uno de sus tendones se ha desprendido completamente del hueso, lesión que requerirá cirugía y una rehabilitación de al menos un año, lo que probablemente lo mantendrá fuera hasta el inicio de la temporada 2027-28.