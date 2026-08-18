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Gianluca Minchiotti

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Juventus, oficial lo de Vicario: las cifras y el número de camiseta

Juventus
Fichajes
G. Vicario
Tottenham

El portero llega cedido con opción de compra

Guglielmo Vicario es nuevo jugador de la Juventus. El portero italiano ha firmado de hecho el contrato que lo vinculará al club turinés, completando así uno de los últimos trámites formales que han llevado a primera hora de esta tarde a la oficialización del acuerdo que lo lleva a Turín desde el Tottenham.


El acuerdo entre los clubes se ha alcanzado sobre la base de una cesión gratuita, con la Juventus asegurándose también una opción de compra a título definitivo. La opción de compra está fijada en 8 millones de euros, a los que podrán añadirse otros 2 millones en bonus. Se trata, por tanto, de una operación que permitirá a la Juventus evaluar a Vicario durante la temporada antes de decidir si ejerce o no la opción de compra definitiva.


  • EL NÚMERO DE CAMISETA

    Después de la firma del jugador, llega de hecho el comunicado oficial de la Juventus, que sanciona definitivamente el inicio de la nueva aventura del portero de la generación de 1996 con la Juventus.


    Para Vicario se abre así un nuevo capítulo en su carrera tras su etapa en el Tottenham, con el regreso a Italia: ahora el portero estará llamado a jugar sus cartas para ganarse espacio y confianza dentro de la plantilla de la Juventus.


    En Turín, Vicario llevará el dorsal número 25, listo para comenzar oficialmente su experiencia con la Juventus en cuanto llegue el anuncio del club.



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  • EL COMUNICADO

    A continuación, el comunicado de la Juventus: "Juventus Football Club S.p.A. comunica que ha alcanzado un acuerdo con el Tottenham Hotspur FC para la adquisición temporal, a título gratuito, hasta el 30 de junio de 2027, de los derechos sobre las

    prestaciones deportivas del jugador Guglielmo Vicario. El acuerdo prevé además la facultad por parte de la Juventus de adquirir a título definitivo el derecho a las prestaciones deportivas del jugador. La contraprestación pactada para la eventual adquisición definitiva es de 8 millones de euros; dicha contraprestación podrá incrementarse, durante la vigencia del contrato de prestación deportiva con el jugador, por un importe no superior a 2 millones de euros, al cumplirse determinados objetivos".








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