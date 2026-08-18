Guglielmo Vicario es nuevo jugador de la Juventus. El portero italiano ha firmado de hecho el contrato que lo vinculará al club turinés, completando así uno de los últimos trámites formales que han llevado a primera hora de esta tarde a la oficialización del acuerdo que lo lleva a Turín desde el Tottenham.
El acuerdo entre los clubes se ha alcanzado sobre la base de una cesión gratuita, con la Juventus asegurándose también una opción de compra a título definitivo. La opción de compra está fijada en 8 millones de euros, a los que podrán añadirse otros 2 millones en bonus. Se trata, por tanto, de una operación que permitirá a la Juventus evaluar a Vicario durante la temporada antes de decidir si ejerce o no la opción de compra definitiva.