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Joshua Zirkzee da luz verde a su salida del Manchester United
Los bianconeri están a punto de fichar a un delantero holandés
Zirkzee, fichado por el Manchester United en 2024 al Bolonia por 36,5 millones de libras, está ilusionado con volver a Italia tras un periodo complicado en la Premier League. Según la *Gazzetta dello Sport*, el club de la Serie A ya tiene un «sí inicial» de su entorno. En sus dos temporadas en Manchester ha marcado solo cinco goles en la Premier.
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El United, abierto a una venta
El nuevo director deportivo de la Juve, Ricky Massara, lidera la operación para fichar a Zirkzee. Ya habló con sus agentes en invierno. Old Trafford valora la venta para reforzar la plantilla de Michael Carrick.
Según medios italianos, el United lo dejaría marchar por entre 35 y 40 millones de euros, o aceptaría una cesión con opción o obligación de compra si el traspaso no se concreta de inmediato.
La Juventus se plantea fichar a dos delanteros
La Juventus no se conforma con Zirkzee y, según los informes, busca fichar también a Randal Kolo Muani. El club planea renovar su ataque y formar una dupla ofensiva con ambos jugadores. El internacional francés brilló cedido en el equipo durante la segunda mitad de la temporada 2024-25 y quiere regresar a Turín de forma definitiva.
Con Massara presionando y el visto bueno del jugador del PSG, se esperan negociaciones rápidas.
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La predicción de Gullit se hace realidad
La posible marcha de Zirkzee confirma las advertencias previas de la leyenda holandesa Ruud Gullit. Gullit llevaba tiempo mostrando sus reservas respecto al fichaje del delantero por un equipo inglés, sugiriendo que se adaptaba mejor a las exigencias técnicas del fútbol italiano.
En una entrevista previa, afirmó: «Para mí, siempre existió la duda de si ir al Manchester United era la decisión correcta. Creo que debería haberse quedado en la Serie A. Lo estaba haciendo bien en el Bolonia y creo que debería haberse ido a un equipo mejor en Italia».
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