James Rodríguez es presentado con Minnesota United: "Quería esta liga (MLS), quería jugar acá"
QUÉ PASÓ
James Rodríguez fue presentado como nuevo futbolista del Minnesota United de la Major League Soccer de los Estados Unidos, de cara a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.
Rodríguez ha firmado con los 'Loons' hasta Junio del 2026, con opción a una extensión hasta diciembre del 2026. Previo a su llegada a MLS, el colombiano pasó por clubes como Real Madrid, Bayern Múnich, León, AS Mónaco y Everton de Inglaterra.
QUÉ DIJO JAMES
"Es verdad que he jugado en grandes clubes pero quería esta liga, quería jugar acá", destacó durante la conferencia de prensa en el Allianz Field de Saint Paul, Minnesota.
"Cuando se dio la oportunidad de estar con este gran club estuvo un poco lento todo, pero se dio. Hemos hecho esfuerzos de parte y parte".
