Inglaterra - República Democrática del Congo EN DIRECTO

Continúan los octavos de final del Mundial 2026. Inglaterra, favorita, se mide a la República Democrática del Congo. Tras la sorpresiva eliminación de Alemania, el equipo de Tuchel debe mejorar su juego. En los Tres Leones, Kane y Bellingham son titulares fijos, como era de esperar, mientras que Rashford entra en el once inicial. En el equipo africano, Bakambu comienza el partido desde el banquillo.