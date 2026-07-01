Continúan los octavos de final del Mundial 2026. Inglaterra, favorita, se mide a la República Democrática del Congo. Tras la sorpresiva eliminación de Alemania, el equipo de Tuchel debe mejorar su juego. En los Tres Leones, Kane y Bellingham son titulares fijos, como era de esperar, mientras que Rashford entra en el once inicial. En el equipo africano, Bakambu comienza el partido desde el banquillo.
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Inglaterra - República Democrática del Congo EN DIRECTO
GOLES Y MOMENTOS DESTACADOS
Inglaterra - República Democrática del Congo 0-0
GOLES -
GOLES Y MOMENTOS DESTACADOS -
EL MARCADOR
INGLATERRA (4-2-3-1): Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Rashford; Kane. Seleccionador: Tuchel
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO (4-5-1): Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Mbuku, Sadiki, Moutoussamy, Mukau, Cipenga; Wissa. Seleccionador: Desabre
AMONESTADOS -
EXPULSADOS: –