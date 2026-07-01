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Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Simone Gervasio

Traducido por

Inglaterra - República Democrática del Congo EN DIRECTO

World Cup
Inglaterra vs RD Congo
Inglaterra
RD Congo

Sigue el partido de los dieciseisavos de final del Mundial.

Continúan los octavos de final del Mundial 2026. Inglaterra, favorita, se mide a la República Democrática del Congo. Tras la sorpresiva eliminación de Alemania, el equipo de Tuchel debe mejorar su juego. En los Tres Leones, Kane y Bellingham son titulares fijos, como era de esperar, mientras que Rashford entra en el once inicial. En el equipo africano, Bakambu comienza el partido desde el banquillo.

  • GOLES Y MOMENTOS DESTACADOS

    Inglaterra - República Democrática del Congo 0-0


    GOLES -


    GOLES Y MOMENTOS DESTACADOS -

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  • EL MARCADOR

    INGLATERRA (4-2-3-1): Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Rashford; Kane. Seleccionador: Tuchel


    REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO (4-5-1): Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Mbuku, Sadiki, Moutoussamy, Mukau, Cipenga; Wissa. Seleccionador: Desabre


    AMONESTADOS -


    EXPULSADOS: –

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