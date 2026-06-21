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Holanda derriba a Brasil del trono en el Mundial

Holanda vs Suecia
Holanda
Suecia
World Cup
Brazil
Países Bajos
Suecia

Tras vencer 5-1 a Suecia, Holanda extiende a 14 partidos su racha sin perder en Mundiales, la más larga de la historia.

Tras igualar 2-2 con Japón en la primera fecha, el sábado ofreció una de las mejores actuaciones del torneo al golear a Suecia 5-1.

Según el diario «AS», Holanda superó el récord de Brasil, liderada por Pelé, al llegar a 14 partidos consecutivos sin perder en tiempo reglamentario.

Su última derrota fue en la final de 2010 contra España; desde entonces no ha perdido en el tiempo reglamentario.

En 2014 venció en sus tres partidos de grupo, incluido el 5-1 a España, y cayó en semifinales ante Argentina por penaltis. 

  • Nederland Nederlands elftal OranjeGetty Images

    Brasil suma 13 partidos consecutivos sin perder.

    Como perder en los penaltis cuenta como empate, Holanda se mantuvo invicta y ganó el tercer puesto a Brasil.

    En 2018, al no clasificarse, tampoco perdió.

    En Catar 2022 sumó dos triunfos y un empate en la fase de grupos, venció 3-1 a Estados Unidos en octavos, y volvió a caer ante Argentina en los penaltis.

    En la edición 2026, Holanda empató con Japón y venció a Suecia, por lo que mantiene su racha invicta.

    El anterior récord era de 13 partidos sin perder y lo tenía Brasil, campeón en 1958 y 1962. 

    Esa racha se interrumpió en 1966 al perder 1-3 contra Hungría en la fase de grupos.

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