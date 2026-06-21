Holanda derriba a Brasil del trono en el Mundial

Tras vencer 5-1 a Suecia, Holanda extiende a 14 partidos su racha sin perder en Mundiales, la más larga de la historia.

Tras igualar 2-2 con Japón en la primera fecha, el sábado ofreció una de las mejores actuaciones del torneo al golear a Suecia 5-1.

Según el diario «AS», Holanda superó el récord de Brasil, liderada por Pelé, al llegar a 14 partidos consecutivos sin perder en tiempo reglamentario.

Su última derrota fue en la final de 2010 contra España; desde entonces no ha perdido en el tiempo reglamentario.

En 2014 venció en sus tres partidos de grupo, incluido el 5-1 a España, y cayó en semifinales ante Argentina por penaltis.