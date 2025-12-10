AFP
'Hay más en la vida' - Gareth Bale, ex figura del Real Madrid y Tottenham, revela la razón emocional por la que se retiró del fútbol con el mensaje de 'la gente no sabe por lo que está pasando nadie'
Bale se retiró con solo 33 años.
Bale comenzó su carrera profesional en el Southampton en 2006 después de graduarse del sistema juvenil de los Saints. Después de una impresionante campaña debut en el Estadio St Mary's, el jugador llamó la atención del Tottenham y el club del norte de Londres lo fichó. Pasó las siguientes seis temporadas en White Hart Lane, antes de completar un traslado soñado al Real Madrid por una tarifa de transferencia récord mundial en ese momento.
En Madrid, ganó todos los trofeos importantes disponibles, incluidos múltiples títulos de La Liga y Champions League. En 2022, Bale se unió al equipo de la MLS, LAFC, donde pasó una temporada antes de colgar las botas en enero de 2023. Su anuncio de retiro llegó tras la eliminación de Gales de la Copa del Mundo 2022 en Qatar en la fase de grupos.
¿Por qué Bale se retiró temprano?
En una charla con GQ Magazine, Bale reveló cómo la mala salud de su padre lo impulsó a dejar el fútbol con solo 33 años. Dijo: "Me siento increíblemente afortunado de haber realizado mi sueño de jugar el deporte que amo. Realmente me ha dado algunos de los mejores momentos de mi vida. Mi padre enfermó y eso jugó un papel fundamental en mi decisión. La gente no sabe por lo que está pasando alguien en casa, pero pronto me di cuenta de que hay más en la vida que solo fútbol. [Mi padre] sacrificó todo cuando yo era más joven. Me llevaba a todas partes. Sin mi padre y mis padres, no estaría donde estoy hoy."
Agregó: "Logré tanto en mi carrera que jugar en un Mundial era prácticamente lo último que quería lograr. No nos fue increíblemente bien, pero era la primera vez en 64 años. Después de eso, no sentí que me quedara nada más por lograr, en términos de objetivos."
¿Está Bale realmente obsesionado con el golf?
Durante su tiempo en Madrid, Bale había levantado una bandera ahora infame que decía 'Gales. Golf. Madrid. En ese orden' después de que su nación se clasificara para la Eurocopa 2020. El incidente generó algunas críticas en España y desde entonces el exinternacional galés ha sido estrechamente asociado con el deporte, con muchos creyendo que está obsesionado con el golf.
Sin embargo, más tarde en la entrevista, el ícono de los Spurs aclaró la situación al afirmar que él "nunca solía jugar al golf tanto" y solo tomaba sus palos "una vez cada dos o tres semanas" - y siempre "en un día libre".
¿Tuvo Bale un conflicto con Ronaldo?
Hablando sobre su relación con el ex compañero del Madrid y el ícono de Portugal Cristiano Ronaldo, el galés dijo: "Realmente no estoy en contacto con muchos [viejos compañeros del Madrid], algunos de los chicos de Gales, pero siempre me llevé bien con todos. Nunca tuve problemas con nadie. Nunca tuve grandes discusiones. A veces los medios podrían hablar sobre mí y Ronaldo, nunca tuvimos un problema, nunca tuvimos una discusión, nunca tuvimos una pelea, nunca tuvimos nada."
