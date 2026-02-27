Hansi Flick quiere «otros 100 partidos» en el Barcelona antes de alcanzar un hito, mientras el entrenador reacciona al sorteo de la Liga de Campeones contra el Newcastle

Flick está dispuesto a prolongar su estancia en el Barcelona, ahora que se acerca al centenar de partidos al frente del equipo. Antes del histórico partido de La Liga contra el Villarreal, el entrenador alemán reflexionó sobre su trayectoria y expresó su profundo deseo de seguir al mando. Destacó su pasión por el cargo, la ciudad y su orgullo por el desarrollo de la plantilla actual.

«Es un gran honor alcanzar este número de partidos. Era un sueño entrenar aquí y disfruto cada día, con los jugadores, con los aficionados», declaró a los periodistas. «¿Por qué no quedarme aquí otros 100 partidos? Disfruto cada día aquí. El clima es fantástico. Me encanta mi trabajo. Es un honor. Y todo el mundo debería estar orgulloso del equipo».