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Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Hamza Abdelkarim... El Mundial confirma que el Barcelona acertó con su decisión

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Barcelona
Egipto
H. Abdelkarim
H. Flick
Primera División
Egipto

El FC Barcelona está convencido de que fichar al egipcio Hamza Abdelkarim antes del Mundial 2026 fue un acierto.

El jugador, que ahora disputa la fase final con Egipto, entró como suplente en el 1-1 ante Bélgica.

Según AS, los responsables del Barça están satisfechos por haber cerrado el fichaje antes del Mundial. 

El jugador ya disputó seis meses en el Barça como cedido, y hace poco el club pagó 1,5 millones de euros al Al Ahly para ficharlo en propiedad.

Hans Flick ya lo incluye en sus planes y, si Egipto queda eliminado pronto, se unirá a la concentración en Inglaterra.

Abdelkarim, delantero titular en la pretemporada del Barça, podría esperar la llegada de otro ariete y valorar el rendimiento de Ferran Torres con España.

  • Hamza Abdelkarimfacebook.com/hamzabdelkarim, Gemini

    El plan del Barcelona con Hamza Abdelkarim

    La presencia de Hamza en el Mundial no fue simbólica: el seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, confía plenamente en él.

    El plan del Barcelona es que juegue con el Atlético de Barcelona la próxima temporada, con la posibilidad de debutar con el primer equipo.

    Destaca por su capacidad para rematar dentro del área, no obstante, el cuerpo técnico trabaja en mejorar su comprensión táctica, su juego colectivo y su movimiento fuera del área.

    Flick sigue su evolución en el Mundial y espera trabajar con él en la pretemporada para evaluarlo y seguir desarrollándolo.

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