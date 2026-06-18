Hamza Abdelkarim... El Mundial confirma que el Barcelona acertó con su decisión

El FC Barcelona está convencido de que fichar al egipcio Hamza Abdelkarim antes del Mundial 2026 fue un acierto.

El jugador, que ahora disputa la fase final con Egipto, entró como suplente en el 1-1 ante Bélgica.

Según AS, los responsables del Barça están satisfechos por haber cerrado el fichaje antes del Mundial.

El jugador ya disputó seis meses en el Barça como cedido, y hace poco el club pagó 1,5 millones de euros al Al Ahly para ficharlo en propiedad.

Hans Flick ya lo incluye en sus planes y, si Egipto queda eliminado pronto, se unirá a la concentración en Inglaterra.

Abdelkarim, delantero titular en la pretemporada del Barça, podría esperar la llegada de otro ariete y valorar el rendimiento de Ferran Torres con España.