Haaland es cada vez más devastador: ya no hay excusas para restarle importancia

Con Haaland se han esgrimido todos los argumentos posibles: «Es fácil marcar si juegas en el City…», «Es fácil marcar contra los equipos pequeños», «No decide los partidos importantes», etc., en un intento por restar importancia a sus devastadoras estadísticas. Otros se aferran a su “mala” final de Champions contra el Inter, aunque Christian Vieri —que sabe de delanteros— la explicó muy bien.





«Con las defensas de hoy, todos los delanteros son buenos». Otro estribillo empalagoso que aparece cada vez que las cifras de Haaland deberían callarlo. Sin embargo, no todos marcan con la misma facilidad. Ayer, Haaland complicó la vida a Gabriel, campeón de Inglaterra y finalista de la Champions, uno de loscentrales más cotizados. Dejó en ridículo a Alisson, ganó el duelo físico con Marquinhos, capitán del PSG campeón de Europa, y marcó de cabeza y con un potente disparo desde fuera del área. Además, lideró la presión y ayudó en defensa.