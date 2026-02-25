Getty/GOAL
«Gianni es un hombre del pueblo»: Tom Brady elogia al «extraordinario» presidente de la FIFA, Infantino, por impulsar cambios en la Copa del Mundo
La visión de Infantino: el catalizador del crecimiento global
El exquarterback, que participó en el sorteo del torneo el pasado mes de diciembre, cree que este deporte está alcanzando nuevas cotas de popularidad en Norteamérica. Durante ese evento, Brady fue el encargado de distribuir a varios pesos pesados en sus respectivos grupos, entre ellos Brasil, Francia y la vigente campeona, Argentina. De cara al verano de 2026, el tres veces MVP de la NFL expresó su total admiración por el máximo responsable de la FIFA, sugiriendo que el actual crecimiento de este deporte es el resultado directo de la visión implementada por Infantino desde 2016.
Grandes elogios para los dirigentes de la FIFA
«El cambio realmente comienza con un liderazgo extraordinario en la cúpula y con lo que Gianni ha hecho en términos de liderazgo e inclusión», dijo Brady sobre Infantino. «Creo que Gianni es un hombre del pueblo y siempre está ahí fuera celebrando lo mejor de este deporte. Creo que ha hecho grandes contribuciones al mundo del fútbol. Y al tener la oportunidad de conocerlo y comprender el tipo de persona que es, los valores que representa, creo que eso realmente se refleja en los objetivos más amplios de lo que es el fútbol. El fútbol es para todos. Es una oportunidad para que todos nos conectemos, a nivel mundial, a través de algo que nos encanta».
La descripción que Brady hace de Infantino como «hombre del pueblo» ha sorprendido a quienes consideran que el presidente de la FIFA está cada vez más alejado de los participantes reales de este deporte. Mientras que el icono de la NFL alababa una visión de «inclusión», Infantino ha desatado la indignación mundial al sugerir que la prohibición internacional de Rusia debería levantarse «definitivamente», una postura que muchos consideran que socava la respuesta unificada del deporte ante la agresión geopolítica. Esto, junto con la desconcertante decisión de otorgar el primer Premio de la Paz de la FIFA a Donald Trump durante una ceremonia de sorteo que supuestamente infringió las propias políticas de neutralidad política de la FIFA.
El respaldo de Brady a Infantino pone de relieve un cambio en la forma en que se comercializa el torneo para el público nacional de Estados Unidos. Con la ampliación de la competición a 16 ciudades anfitrionas y 48 equipos, el énfasis en la «inclusión» se ha convertido en un tema central del mandato del presidente de la FIFA. Al alinearse con el organismo rector del deporte, Brady está ayudando a salvar la brecha entre los deportes tradicionales estadounidenses y el «deporte global», reforzando la idea de que la edición de 2026 será el evento más accesible y visto en la historia de este deporte.
La expansión del escenario global
«Fue fantástico formar parte del sorteo de la FIFA, pero saber que ahora hay 48 países participando en la Copa del Mundo en toda Norteamérica es increíblemente emocionante, porque significa más inclusión, más países, más aficionados, una audiencia más amplia para estos increíbles partidos y para que estos atletas demuestren lo que realmente han intentado lograr toda su vida, que es alcanzar la cima de su deporte», dijo Brady en una entrevista con CGTN Sports Scene. «Y el hecho de que puedan hacerlo en Estados Unidos y mostrarlo en el escenario más importante es absolutamente increíble, y para mí fue muy divertido formar parte de ello».
La ampliación no ha estado exenta de críticas por parte de los tradicionalistas, pero Brady considera que la decisión de incluir a más países es un paso fundamental en la evolución de la Copa del Mundo. Cree que proporcionar una plataforma para que más atletas «alcancen la cima» solo sirve para aumentar el prestigio del torneo. Para Estados Unidos en concreto, el torneo representa una oportunidad para borrar la decepción de las recientes eliminaciones, incluida la derrota en octavos de final en Catar y la salida en la fase de grupos de la Copa América 2024, que llevó al nombramiento de Mauricio Pochettino.
El creciente interés de Estados Unidos por el fútbol
«Creo que siempre ha habido un gran interés por el fútbol en Estados Unidos», afirmó Brady. «Es evidente que, durante mucho tiempo, hemos tenido uno de los equipos femeninos estadounidenses más dominantes a nivel mundial que el mundo haya visto jamás, así que creo que entendemos el nivel de la competición. Mira, todos los niños de Estados Unidos crecen jugando al fútbol. O lo jugamos en el patio del colegio o lo jugamos de forma básica en algunas de las ligas de las que formamos parte, pero yo vivo en Miami. El Inter Miami es uno de los grandes equipos de la MLS en Estados Unidos. Lionel Messi juega en él, y creo que sigue creciendo a través de las redes sociales y de la gente que disfruta de un gran partido en el escenario mundial, y creo que la Copa del Mundo en Estados Unidos solo va a potenciar eso para las generaciones futuras».
El «efecto Messi» en Miami ha tenido un claro eco en Brady, que comparte ciudad con la leyenda argentina. La presencia del ocho veces ganador del Balón de Oro en el Inter Miami ha servido de precursor del enorme interés que se espera para el torneo de 2026. La selección estadounidense, encuadrada en el Grupo D junto a Paraguay, Australia y un clasificado de la repesca europea, comenzará su andadura el 12 de junio contra los sudamericanos. La presión recaerá sobre el equipo de Pochettino para estar a la altura del entusiasmo del público. Para Brady, las bases ya están sentadas, y el liderazgo de Infantino garantiza que todo está listo para un momento deportivo verdaderamente histórico».
