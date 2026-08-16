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Fiesta catalana: el Barcelona hace gala de su poderío con una goleada al Basilea

Basilea vs Barcelona
Basilea
Barcelona
Amistosos
H. Abdelkarim
L. Yamal
Suiza
España
Egipto

El FC Barcelona logró una gran victoria por 5-2 ante el Basilea suizo, la tarde de este domingo, dentro de su preparación para la nueva temporada.

Los cinco goles del Barça llevaron la firma de Karim Adeyemi, Hamza Abdelkarim, Lamine Yamal y Bassir "por partida doble".

El diario Mundo Deportivo repasó los momentos más destacados del encuentro, en el que el Barcelona no tardó en imponer su dominio sobre el partido, y durante los primeros diez minutos amenazó la portería del Basilea por las bandas, después de que Gordon y Adeyemi crearan algunas ocasiones peligrosas.

Espart también intentó marcar con un disparo desde el borde del área, pero se fue por encima del larguero.

Con el paso del tiempo, el Basilea consiguió reducir el peligro de los ataques del equipo visitante, e incluso estuvo cerca de abrir el marcador por medio de Aaron Maluda.

Pero en el momento en que el Basilea vivía su mejor etapa, llegó el gol del Barcelona: Raphinha envió un centro al segundo palo y Adeyemi no dudó en aprovecharlo, disparando con su pierna izquierda dentro de las mallas.

Antes del final de la primera parte, Raphinha y Fermín tuvieron dos ocasiones para marcar, pero no las aprovecharon, y el Barcelona pagó el precio de ello.

Momentos después, Doucouré aprovechó un mal despeje de la defensa del Barcelona y mandó el balón a la red, marcando el gol del empate y encendiendo la alegría de la afición.

  • imago-sport-1081163328.jpgSports Press Photo

    Hamza Abdelkarim devuelve la delantera al Barcelona

    Tras el descanso, el entrenador Hansi Flick realizó varios cambios con el objetivo de repartir los minutos de juego, dejando en el banquillo a Joan García, Eric García, Baldé y Gordon, e introduciendo en su lugar a Szczęsny, Koundé, Bisqueig y Hamza Abdelkarim, además de trasladar a Raphinha a la posición de extremo izquierdo.

    Los cambios dieron sus frutos rápidamente, ya que la primera jugada de ataque del Barcelona en la segunda parte se tradujo en el segundo gol, obra de Hamza Abdelkarim.

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  • FC Basel v FC Barcelona - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Lamine Yamal se roba las miradas

    Lamine Yamal se lleva todos los focos

    El gol de Hamza dio mucha tranquilidad al Barcelona, y los aficionados ya solo esperaban una cosa: la entrada de Lamine Yamal.

    Yamal había recibido grandes ovaciones de la afición durante el calentamiento y tuvo un recibimiento apoteósico cuando saltó al terreno de juego en el minuto 65 junto a Dani Olmo.

    Después participaron también Cubarsí, Brian Fariñas, Bassiwé e Ibrahima Toncara.

    A diez minutos del final del partido, Koundé fue derribado dentro del área, por lo que el Barcelona dispuso de un penalti que Lamine Yamal transformó con éxito.

    La afición celebró el gol, pero el partido aún no había terminado, ya que Olaigbe logró marcar el segundo tanto del Basilea desde el punto de penalti, señalado tras una entrada de Fariñas.

    Pero el Barcelona respondió de nuevo con dos goles consecutivos obra de Bassiwé.

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