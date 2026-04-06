«Este es el club de mis sueños»: Vinicius Junior se compromete a renovar su contrato con el Real Madrid

El delantero de 25 años se acerca actualmente a los últimos 12 meses de su contrato en la capital española, una situación que suele dar lugar a intensos rumores sobre su posible traspaso. Sin embargo, en declaraciones previas al crucial partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones que enfrentará al Real Madrid con el Bayern de Múnich, Vinicius se apresuró a desmentir cualquier insinuación de que pudiera marcharse.

«Espero poder quedarme aquí mucho tiempo. Todavía me queda un año de contrato, pero estoy muy tranquilo. Cuento con la confianza del presidente. En el momento adecuado, renovaré y me quedaré aquí mucho tiempo, porque este es el club de mis sueños», afirmó Vinicius.