'Espero que algún día' - El futuro de Cristian Romero en el Tottenham vuelve a estar en duda después de que la estrella del Atlético de Madrid destapara conversaciones sobre una transferencia

El Atlético de Madrid convirtió a Romero en uno de sus objetivos prioritarios defensivos el verano pasado, con Diego Simeone presionando para cerrar un acuerdo que llevara al argentino al Wanda Metropolitano. Los Rojiblancos creían que su estilo agresivo y liderazgo lo hacían encajar a la perfección, pero las conversaciones nunca avanzaron mucho debido a la negativa del Tottenham a bajar su valoración. Convencidos de la importancia de Romero, el equipo del norte de Londres se mantuvo firme y se aseguró de que nunca se abrieran negociaciones significativas sobre términos personales.

El colapso del movimiento permitió al Tottenham tomar decisiones internas decisivas, asegurando el futuro a largo plazo de Romero en medio de crecientes especulaciones. Para agosto, el central no solo se había comprometido con un nuevo contrato de cuatro años, sino que también fue nombrado capitán del club tras la salida de Son Heung-min al LAFC. Estos acontecimientos se consideraron una muestra significativa de confianza por parte del nuevo entrenador Thomas Frank, quien veía a Romero como una figura fundamental en su reinicio táctico y cultural.

A pesar de esa claridad en su momento, la admisión de Álvarez de que él y Romero discutieron la posibilidad de una transferencia ha reavivado las dudas persistentes. El delantero reveló que, aunque las conversaciones no avanzaron debido a "detalles," la idea de jugar juntos a nivel de club era muy real. Con el Atlético de Madrid todavía monitoreando opciones defensivas de alto nivel, la historia ha resurgido.