¿Es Caio Henrique la solución a uno de los mayores problemas del Ajax?

Su aportación ofensiva queda clara en las imágenes. Llama la atención su versatilidad: puede jugar por la banda o por el centro, algo que Wijndal cuesta más. Henrique no siempre fue defensa; se reconvirtió más adelante en su carrera. Al inicio de su carrera jugaba en el centro del campo, por lo que se siente cómodo con el balón en esa zona.
No obstante, en el Mónaco suele hacerlo desde una posición más retrasada, mientras que el lateral izquierdo del Ajax interviene más adelante, en campo rival. Por eso se fichó a Zinchenko en invierno. Le costará adaptarse, sobre todo porque el lateral izquierdo del Ajax suele actuar en el centro del campo.
Mika Godts, extremo izquierdo titular, se abre a la banda para buscar el uno contra uno, lo que obliga al lateral a ocupar el centro. Henrique deberá jugar más hacia dentro, una zona donde, aunque posee las cualidades técnicas necesarias, no brilla tanto. Aún se desconoce cómo se adaptará.
El nuevo entrenador, Míchel, lleva años usando la “defensa invertida”. La temporada pasada el lateral derecho Arnau Martínez jugaba por dentro. En el Ajax, el lateral izquierdo es la opción más lógica para aprovechar las virtudes de Godts.Ziggo Sport