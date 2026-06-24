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Caio HenriqueVoetbalzone
Daily Loos

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¿Es Caio Henrique la solución a uno de los mayores problemas del Ajax?

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Ajax
C. Henrique

Caio Henrique podría ser el nuevo lateral izquierdo del Ajax. Ambos clubes ya han acordado y el jugador y el club holandés siguen negociando. No será fácil, pero en Ámsterdam confían en el fichaje. El brasileño de 28 años costaría nueve millones de euros.

¿Quién es Henrique y por qué el Ajax lo ve como el lateral izquierdo ideal? Voetbalzone analizó sus imágenes y estadísticas. Conclusión: si se concreta el traspaso, el Ajax sumará un jugador peligroso en ataque, con buen pase y profundidad. Aún así, quedan dudas sobre su faceta defensiva.

  • Owen WijndalIMAGO

    El caso espinoso de Ámsterdam

    Era evidente que el director técnico, Jordi Cruijff, debía buscar un nuevo lateral izquierdo. La marcha de Jorrel Hato al Chelsea —y la escasez previa en esa posición— convirtió el puesto en un quebradero de cabeza.

    Así, el club arrancó la temporada sin un nuevo lateral izquierdo: Owen Wijndal volvió a tener minutos y el brasileño Lucas Rosa fue su suplente. En invierno llegó Oleksandr Zinchenko para resolver ambos problemas, pero una grave lesión de rodilla en su debut truncó el plan.

    Wijndal jugó 27 partidos este curso, pero perdió la titularidad. Hacia el final, Rosa actuó en la posición y dejó buena impresión; aún así, no alcanza el nivel que busca Cruyff.


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  • Caio HenriqueImago

    ¿El ángel salvador?

    La mayoría de los aficionados del Ajax coincidían en que hacía falta un nuevo lateral izquierdo, tanto durante la temporada como, sobre todo, después de ella. Parece que Cruijff está haciendo caso ahora a esas voces críticas. Solo queda esperar a que se haga oficial el fichaje. Pero, ¿quién es en realidad este experimentado brasileño?

    Nacido en Santos, Brasil, este lateral se formó en el mismo club que Pelé y Neymar. A los 20 años lo fichó el Atlético de Madrid, pero no logró consolidarse.

    Lo cedieron varias veces a equipos brasileños, como Paraná, Fluminense y Grêmio. Su gran oportunidad llegó en 2014, cuando el AS Mónaco lo fichó.

    Llegó al Principado en 2020 procedente del Atlético de Madrid, con el que solo jugó un partido oficial. El Mónaco pagó unos ocho millones de euros por él y acertó: en 211 encuentros como lateral dio 41 asistencias y marcó tres goles.

    Debutó con la selección en septiembre de 2023, jugó la eliminatoria y algunos amistosos, pero una lesión en marzo lo marginó de la Copa América y de los planes de Carlo Ancelotti.


  • ¿Qué tipo de jugador es en el aspecto ofensivo?

    Las estadísticas no lo dicen todo, pero ofrecen una visión general útil del perfil de un jugador, así que comencemos por analizarlas.

    En la Ligue 1 del curso pasado, Henrique sobresale en la creación de ocasiones. Con 3,86 asistencias esperadas, 21 ocasiones creadas —siete claras— y 22 centros acertados, demuestra su capacidad para generar peligro. Sus números superan la media de la Ligue 1 en su posición.

    Aun así, la campaña pasada no fue su mejor registro: en las temporadas 2021/22 y 2022/23 alcanzó cifras superiores. Sigue siendo una amenaza ofensiva, pero genera menos ocasiones. Para comparar: en la 2021/22 generó 43 ocasiones y en la 2022/23 llegó a 52.

  • Su aportación ofensiva queda clara en las imágenes. Llama la atención su versatilidad: puede jugar por la banda o por el centro, algo que Wijndal cuesta más. Henrique no siempre fue defensa; se reconvirtió más adelante en su carrera. Al inicio de su carrera jugaba en el centro del campo, por lo que se siente cómodo con el balón en esa zona.

    No obstante, en el Mónaco suele hacerlo desde una posición más retrasada, mientras que el lateral izquierdo del Ajax interviene más adelante, en campo rival. Por eso se fichó a Zinchenko en invierno. Le costará adaptarse, sobre todo porque el lateral izquierdo del Ajax suele actuar en el centro del campo.

    Mika Godts, extremo izquierdo titular, se abre a la banda para buscar el uno contra uno, lo que obliga al lateral a ocupar el centro. Henrique deberá jugar más hacia dentro, una zona donde, aunque posee las cualidades técnicas necesarias, no brilla tanto. Aún se desconoce cómo se adaptará.

    El nuevo entrenador, Míchel, lleva años usando la “defensa invertida”. La temporada pasada el lateral derecho Arnau Martínez jugaba por dentro. En el Ajax, el lateral izquierdo es la opción más lógica para aprovechar las virtudes de Godts.

    Míchel GironaZiggo Sport

  • A pesar de su limitada velocidad máxima, Henrique crea peligro con sus bien sincronizadas carreras en profundidad. El brasileño se mueve sin cesar para recibir el balón o abrir espacios a sus compañeros, como muestran los ejemplos siguientes. También aparece frente al arco ante centros desde la otra banda, aunque le falta el instinto asesino y la potencia de remate de cabeza que, por ejemplo, sí tiene Denzel Dumfries.

    Caio HenriqueYoutube: MonacoCaio HenriqueYoutube: Ligue 1

    Su mayor arma es el pase: con su precisa pierna izquierda manda centros adelantados que superan a la defensa y generan peligro, tanto por bajo como por alto.

    Además, interviene en los córners: los lanza o recibe el pase corto para luego poner el balón con precisión detrás de la defensa.

  • ¿Y en defensa?

    Crear ocasiones, dar buenos centros y aportar profundidad son cualidades valiosas para un lateral, pero su tarea principal es detener los balones. ¿Cómo le va a Henrique en ese aspecto?

    Sus números defensivos por cada 90 minutos quedan por debajo de los de otros laterales de la Ligue 1. En temporadas anteriores sus números fueron algo mejores, pero aún así se mantuvieron por debajo de la media en «acciones defensivas», «intercepciones», «tackles exitosos» y «tiros bloqueados». Además, solo gana el 53,7 % de sus duelos en el suelo y el 36,8 % de los aéreos (datos de Opta).

    Además, su posicionamiento en el campo lo hace vulnerable. Su mapa de calor muestra que suele permanecer en campo rival, lo que deja espacios a su espalda. Para corregirlo debe leer mejor las situaciones defensivas y elegir una posición más adecuada. Además, no siempre puede compensar esos errores —o los de sus compañeros— porque le falta velocidad máxima. Esa falta de velocidad le impide corregir errores propios o de compañeros. A veces parece distraído, como en el segundo gol del PSG en la Champions: no reacciona al rebote de Achraf Hakimi y Khvicha Kvaratskhelia marca sin dificultad.

    Caio HenriqueZiggo SportCaio HenriqueZiggo Sport


  • FBL-EUR-C1-MONACO-JUVENTUSAFP

    Conclusión

    Henrique destaca por sus centros precisos, su buena técnica de disparo y su gran proyección ofensiva. Puede ser decisivo en la fase final de la construcción del juego y, pese a no estar acostumbrado, tiene la técnica necesaria para actuar también en el centro del campo.

    Sin embargo, también tiene puntos débiles: le falta la velocidad de un lateral moderno, nunca ha jugado como lateral invertido y no es un recuperador nato ni un defensa implacable, aspectos que el Ajax ha echado de menos en los últimos años.

    La duda es si será la solución ideal o solo la mejor disponible. Con él, el Ajax ficha a un lateral experimentado y técnico que, al menos, tapa el problema más urgente. Si eso bastará para brillar en los partidos clave lo veremos la próxima temporada.