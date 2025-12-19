El West Ham Women despide a la entrenadora Rehanne Skinner tras solo una victoria en 11 partidos de la WSL

El West Ham United Femenino ha despedido al entrenador en jefe Skinner tras una prolongada racha sin victorias en la Superliga Femenina, que ha dejado al club en el undécimo lugar. La decisión llega después de que los Hammers consiguieran solo una victoria en sus primeros 11 partidos de liga de la campaña 2025-26, acumulando solo cinco puntos en total.

El último partido de Skinner al mando tuvo lugar el fin de semana pasado en el Chigwell Construction Stadium, donde el West Ham mantuvo la ventaja en dos ocasiones pero no pudo asegurar una victoria contra el Liverpool, el último del clasifiсatorio, conformándose con un empate. Ese resultado subrayó un tema recurrente esta temporada, con momentos positivos a menudo deshechos por debilidades defensivas e incapacidad para cerrar los partidos.

El récord general de la liga resultó decisivo ya que el saldo de una victoria, dos empates y ocho derrotas del West Ham representa el menor retorno de puntos del club después de 11 partidos en cualquier temporada de la Superliga Femenina. Con el equipo apenas por encima del fondo de la tabla y con el impulso firmemente en contra, los Hammers decidieron hacer un cambio con la esperanza de frenar la caída.