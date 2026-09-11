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West Ham United v Wrexham - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Traducido por

El West Ham le endosa seis al Wrexham para asegurarse el liderato de la Championship

West Ham vs Wrexham
West Ham
Wrexham
Championship

El West Ham United firmó una magnífica exhibición ofensiva para aplastar al Wrexham por 6-0 en el London Stadium el viernes por la noche. Seis jugadores diferentes vieron puerta en un triunfo con el que el conjunto local sumó su cuarta victoria consecutiva en liga, dejando al descubierto con crudeza las fragilidades defensivas del equipo galés y lanzando un contundente aviso en la carrera por el ascenso en el Championship.

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    El West Ham arrasa en Londres

    El West Ham regresó al liderato de la Championship tras una contundente victoria por 6-0 sobre el Wrexham, según informó The Athletic. Nuno Espirito Santo vio cómo su equipo dominaba desde el inicio y abrió el marcador en el minuto 29, cuando Jarrod Bowen remató a gol un centro de Morato, que disputaba su primer partido como titular. Después, Taty Castellanos asistió a Joel Piroe para doblar la ventaja antes del descanso. El Wrexham tuvo muchos problemas para hacer frente a la presión constante y su defensa se vino abajo ante la devastadora actuación del equipo local en la segunda parte.

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  • Problemas defensivos para el Wrexham

    El festival goleador se desató tras el descanso, con Konstantinos Mavropanos cabeceando a la red a la salida de un córner para poner el 3-0. El Wrexham volvió a ser castigado cuando Kyle Walker-Peters lanzó un rápido contraataque tras un córner mal ejecutado, lo que permitió a Castellanos marcar con calma el cuarto gol.

    El suplente Mohamadou Kante añadió el quinto con un brillante disparo ascendente, antes de que Manor Solomon completara la goleada con un remate desviado. Phil Parkinson vio cómo su equipo sufría su derrota más abultada desde que asumió el cargo, dejando al descubierto graves vulnerabilidades en defensa.

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    La asistencia récord presencia una dura derrota

    A pesar de lo humillante del marcador, el Wrexham hizo un pedazo de historia del club al jugar ante la mayor asistencia que ha vivido jamás. En el London Stadium se registró una asistencia oficial de 59.712 espectadores, aunque esta enorme cifra estuvo compuesta en gran medida por la afición local del West Ham y los abonados. La gran afluencia ofreció poco consuelo a los aficionados desplazados, que vieron a su equipo ir siempre a remolque durante los 90 minutos.

    Anthony Patterson logró realizar varias paradas cruciales al inicio del partido, entre ellas desviar un disparo de Bowen al larguero, pero el guardameta acabó quedando totalmente expuesto por su defensa.

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