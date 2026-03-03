Goal.com
Sarina Wiegman England GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

¿El último baile de Sarina Wiegman? Las Leonas comienzan su camino hacia la gloria en la Copa Mundial Femenina de 2027 en medio de la incertidumbre sobre el futuro de la seleccionadora de Inglaterra

El mes pasado, cuando se le preguntó a la seleccionadora de las Lionesses, Sarina Wiegman, si le preocupaba que su situación contractual pudiera suponer una distracción para Inglaterra de cara a la Copa Mundial Femenina de 2027, su respuesta fue bastante optimista. «No hay ninguna distracción», respondió. «Todo el mundo está muy centrado en esta clasificación. No he oído a nadie de mi equipo ni de mi cuerpo técnico que se haya preocupado por eso».

Pero, aunque no hay ningún motivo para pensar lo contrario, es la gran pregunta que se cierne sobre esta selección inglesa de cara al futuro. El contrato de Wiegman expira al final de ese Mundial y ella misma dijo en esa misma rueda de prensa en febrero que «no hay novedades» sobre su futuro.

«El Mundial está bastante lejos», añadió. «Como he dicho antes, estamos en conversaciones constantes y ambas partes seguimos muy contentas. Ahora estamos centrados en la clasificación. Queremos clasificarnos y la mejor manera de hacerlo es en junio. Vamos a por ello y primero hagamos eso».

Fue por estas fechas, en el ciclo del torneo anterior, cuando Wiegman firmó su última renovación de contrato, en enero de 2024, justo después de la Copa Mundial Femenina de 2023 y poco antes de que comenzara la clasificación para la Eurocopa de 2025. Pero ahora, a ocho meses de la gloria de la Eurocopa 2025 y con la clasificación para la Copa Mundial Femenina de 2027 que comienza el martes contra Ucrania, no está claro si Wiegman seguirá al frente del equipo más allá del próximo torneo.

¿Podría ser que la entrenadora más exitosa de la historia de las Lionesses esté entrando en su «último baile»? ¿O se trata simplemente de una formalidad que se resolverá en el transcurso de los próximos meses? ¿Seguirá Wiegman al frente de la selección inglesa más allá de 2027? ¿O la Federación Inglesa de Fútbol (FA) tiene que empezar a pensar en la vida después de la holandesa?

  • Sarina Wiegman Euro 2025 trophyGetty Images

    Éxito rotundo

    Es difícil pensar en las Lionesses sin Wiegman. Desde que se hizo cargo de este equipo en septiembre de 2021, ha tenido un éxito rotundo en su cargo y ha logrado triunfos trascendentales que Inglaterra no había tenido desde que la selección masculina ganó la Copa del Mundo en 1966.

    En su primer gran torneo, la Eurocopa de 2022 celebrada en casa, batió récords cuando las Lionesses se impusieron en el estadio de Wembley, nada menos, y vencieron a Alemania en la prórroga para hacerse con su primer gran trofeo. Fue un verano que cambió el fútbol femenino en Inglaterra y el legado de ese torneo sigue vigente hoy en día.

    Sin embargo, Wiegman y sus Lionesses han sido capaces de seguir esa hazaña increíblemente difícil con más éxitos. Un año después, Inglaterra llegó a la final de la Copa del Mundo Femenina por primera vez y, en 2025, revalidó su título europeo.

  • Aggie Beever-Jones Sarina Wiegman England Women 2024Getty Images

    Progreso más allá de los resultados

    No son solo los momentos en el campo los que destacan a Wiegman como un éxito en este puesto. La holandesa también ha hecho un trabajo fantástico integrando a la próxima generación de talentos ingleses, conectando y cooperando brillantemente con los entrenadores de la selección nacional juvenil para llevar a los jugadores jóvenes a la selección absoluta.

    Se trata de un esfuerzo colaborativo. La selección sub-23 se restableció aproximadamente al mismo tiempo que la llegada de Wiegman, una gran decisión de la FA, y ha sido un entorno importante para salvar la brecha entre la sub-20 y las Lionesses, con más de una docena de jugadoras que han jugado con la sub-23 durante el mandato de Wiegman antes de pasar a la selección absoluta.

    La comunicación entre la holandesa y todos los que forman parte del proceso es excelente, y eso es lo que ha dado lugar a decisiones acertadas sobre el traslado de jugadoras entre diferentes grupos de edad. También cabe destacar que aquellas que bajan de las Lionesses al equipo sub-23 suelen aceptar bien esa decepción y canalizarla de forma positiva, algo que solo se consigue con una buena comunicación y una descripción clara del camino a seguir.

  • Sarina Wiegman 2025Getty Images

    ¿Un nuevo reto?

    Teniendo en cuenta todo lo anterior, la FA seguramente no querría que Wiegman se marchara. Entonces, ¿por qué podría ella decidir irse?

    Bueno, lleva más de cinco años en este puesto y, aunque no hay indicios de que Wiegman haya dejado de disfrutar cada día, siempre habrá curiosidad por parte de cualquiera que se dedique a este deporte ante la perspectiva de un nuevo reto. Nadie culparía a la holandesa si surgiera algo diferente que le interesara, ya fuera entrenar en otro lugar o asumir un puesto completamente distinto.

    Seguramente habrá mucha gente en todo el mundo que esté pendiente de la situación de Wiegman. Se trata de una entrenadora que ha ganado los tres últimos títulos de la Eurocopa y ha llegado a las dos últimas finales del Mundial.

    Lo que hizo en los Países Bajos, antes de trasladarse a Inglaterra, fue transformador, ya que llevó a la Oranje a un triunfo sin precedentes en la Eurocopa celebrada en su país, lo que cambió la percepción del fútbol femenino en el país. Al igual que las Lionesses, las holandesas son ahora una de las potencias del fútbol femenino, en gran parte gracias a lo que hizo Wiegman.

    Así, ha llevado a dos naciones al siguiente nivel; ¿podría hacerlo con una tercera?

  • Sarina Wiegman World Cup trophy 2023Getty Images

    ¿Un final perfecto?

    Además, todo está listo para un «último baile» perfecto. En 2023, la selección inglesa de Wiegman se quedó a las puertas de la final del Mundial, tras perder por 1-0 ante España, cuatro años después de que su selección holandesa perdiera una reñida final contra Estados Unidos. Tiene una importante cuenta pendiente en lo que podría ser su último torneo al frente de las Lionesses.

    Si llevara a esta selección inglesa a Brasil el próximo verano y lograra cruzar la línea de meta, consiguiendo el primer título de la Copa Mundial Femenina de la historia del país y el primer triunfo senior en el mayor escenario desde 1966, ¿no sería ese el momento perfecto para retirarse?

  • FBL-WOMEN-ENG-BRA-FRIENDLYAFP

    Más por lograr

    Pero eso no es todo lo que Wiegman puede lograr en este puesto. No es que se vaya a quedar sin motivación o sin objetivos que alcanzar si Inglaterra acaba ganando en Brasil.

    También están los Juegos Olímpicos, uno de los objetivos más difíciles de alcanzar y, sin duda, uno de los más satisfactorios. Mientras que el fútbol masculino en los Juegos Olímpicos es un torneo sub-23, la edición femenina es para equipos senior y, como tal, se considera casi a la par con la Copa del Mundo. De hecho, dada la dificultad para clasificarse, especialmente desde Europa, y su prestigio general como celebración de tantos deportes, no solo del fútbol, para algunos es el más importante de todos.

    Llevar al equipo de Gran Bretaña a la gloria olímpica sería sin duda algo que emocionaría a Wiegman. La Liga de Naciones Femenina de 2027 servirá como clasificación para los Juegos de 2028 para el equipo de la UEFA, mientras que la Liga de Naciones es otro torneo que Inglaterra no ha ganado, si se quiere marcar todas las casillas. Si se obtienen buenos resultados en ese torneo, Wiegman, que habría dirigido al equipo británico si Inglaterra hubiera conseguido la clasificación para los Juegos Olímpicos de 2024, podría tener la oportunidad de lograr otro logro especial.

    No se trata solo de marcar trofeos y competiciones. En un panorama en el que también destaca la increíble selección española, la emocionante selección estadounidense de Emma Hayes y muchas más, también está presente la emoción de derrotar a todos los rivales y salir victoriosa de estas batallas.

  • England v Australia - Women's International FriendlyGetty Images Sport

    Resultado incierto

    En este momento, es difícil saber qué rumbo tomará la situación. Teniendo en cuenta el tiempo que lleva en el cargo y lo que ha logrado, no sería de extrañar que Wiegman quisiera pasar a un nuevo reto. Por otro lado, teniendo en cuenta lo que ha construido en los últimos cinco años y los emocionantes momentos que le esperan a la selección inglesa, tampoco sería de extrañar que Wiegman quisiera quedarse. Al fin y al cabo, es un puesto que claramente disfruta.

    Los optimistas esperarán que los comentarios de Wiegman sobre la situación el mes pasado sean un presagio de una renovación.

    «Ahora estamos realmente centrados en esta clasificación. Queremos clasificarnos y la mejor manera de hacerlo es en junio. Vamos a por ello y primero hagamos eso», dijo, y esas últimas palabras tal vez sugieran que, una vez que eso se decida, la situación del contrato podría pasar a primer plano como una prioridad mayor.

    ¿Y qué pasaría si en ese momento quedara claro que Wiegman quiere marcharse? Ella avisó con mucha antelación a los Países Bajos cuando se marchó a Inglaterra, ya que la noticia se anunció un año antes de su marcha. Por lo tanto, la FA esperará disponer de un tiempo similar para gestionar el difícil proceso de sustituirla, en caso de que sea necesario.

    Por ahora, sin embargo, lo importante es la tarea que tienen entre manos. Inglaterra se enfrentará a Ucrania el martes en su primer partido de clasificación para el Mundial, antes de recibir a Islandia el sábado. Es un grupo difícil, en el que también está la campeona del mundo, España, y solo el ganador se clasificará automáticamente para el torneo de Brasil. El resto pasará a la repesca.

    Las Lionesses esperarán que no se llegue a esa situación y que puedan asegurarse su plaza ya en junio. Si es así, Inglaterra tendrá mucho tiempo para organizar los mejores preparativos posibles para el Mundial, al tiempo que la FA podrá centrarse en el futuro de Wiegman y de este equipo.

