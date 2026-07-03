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Tottenham Hotspur v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

El Tottenham rechaza comprar a João Palhinha, que volverá al Bayern

Fichajes
Tottenham
J. Palhinha
Premier League
Bayern Múnich
Bundesliga

El Tottenham Hotspur ha decidido no fichar a Joao Palhinha tras su cesión, así que el centrocampista portugués volverá al Bayern de Múnich. Los Spurs han cambiado de rumbo tras invertir en el centro del campo, mientras que el futuro de Palhinha en Alemania sigue siendo incierto.

  • Los Spurs dan por terminada su interés por Palhinha

    El Tottenham ha decidido no ejercer la opción de compra de Palhinha, lo que descarta su fichaje definitivo. Según Sky Sport, el traspaso está totalmente descartado. El centrocampista portugués regresará al Bayern tras su cesión en la Premier League, mientras los Spurs buscan otras opciones para el centro del campo.



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    Confirmada la decisión sobre el traspaso

    Sky Sport informa de que el Tottenham ha comunicado a las partes implicadas que no ejercerá la opción de compra de Palhinha. Se descarta así un traspaso definitivo.

    La decisión llega tras invertir unos 117 millones de euros en Sandro Tonali y unos 98 millones en Mateus Fernandes, fichajes que cubren la necesidad de un mediocentro.

  • El Bayern se enfrenta a otra decisión sobre el mercado de fichajes

    Palhinha vuelve al Bayern, pero su futuro a largo plazo sigue incierto. Tiene contrato hasta 2028, aunque el club lo vendería si llega una oferta adecuada en este mercado.

    Se ha barajado su regreso al Sporting CP, pero la valoración del Bayern ha complicado las negociaciones. Así pues, su futuro sigue sin definirse de cara a la pretemporada.

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    Se prevé que continúen las negociaciones sobre el traspaso

    Palhinha regresará al Bayern a menos que se cierre otro traspaso antes del cierre del mercado. Varios clubes europeos siguen su situación mientras continúan las negociaciones.

    El Bayern busca una solución que satisfaga a ambas partes: Palhinha quiere jugar con regularidad, mientras que los «Die Roten» valoran la mejor opción económica.

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