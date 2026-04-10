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El Tottenham cae a la zona de descenso de la Premier League tras la goleada del West Ham al Wolverhampton
El West Ham hunde a sus rivales londinenses
El West Ham salió de los tres últimos puestos tras golear 4-0 al Wolverhampton en el London Stadium. Dos tantos de Konstantinos Mavropanos y otros dos de Taty Castellanos le dieron tres puntos vitales que lo ubican 17.º, dos por encima del descenso.
Mientras el este de Londres respiraba aliviado, el resultado sumió al Tottenham en problemas: los Spurs cayeron al 18.º puesto, su primera vez en zona de descenso en 17 años. La última ocasión fue en enero de 2009, bajo Harry Redknapp, tras perder contra el Wigan Athletic.
- AFP
De Zerbi se enfrenta a una dura prueba
El momento es delicado para el nuevo entrenador, Roberto De Zerbi, que debutará el domingo contra el Sunderland.
Es el tercer técnico de los Spurs este curso tras las breves etapas de Thomas Frank e Igor Tudor. Su misión: detener una racha que ha dejado al equipo sin victorias en los últimos 13 partidos de Liga.
En esos 13 duelos sin ganar, han perdido ocho y no vencen en casa desde principios de diciembre.
Misión de supervivencia para el West Ham de Nuno
La victoria sobre el Wolverhampton acerca al West Ham a su 15.ª temporada consecutiva en la Premier League. Bajo la dirección de Nuno Espíritu Santo, que reemplazó a Graham Potter, el equipo ha sumado puntos clave ante rivales como Manchester City y Tottenham.
Aún les quedan tres derbis londinenses y la visita al líder, el Arsenal, pero la victoria les devuelve el control y mejora su diferencia de goles, clave a falta de pocas jornadas.
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Una noche de pesadilla para los Spurs
Mientras el West Ham mira hacia arriba, el Tottenham tiene un calendario con poco margen de error. Después de visitar a Sunderland, el equipo de De Zerbi recibirá al Brighton y al Wolverhampton antes de un último mes complicado. En mayo jugará partidos clave contra Aston Villa y Chelsea, y cerrará la temporada ante Everton, encuentro que podría definir su futuro.
La posibilidad de descender se vuelve cada vez más real para un club de la talla del Tottenham. Con solo siete jornadas por delante, la presión sobre la nueva dirección y la plantilla es máxima.