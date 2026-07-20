El Tottenham baraja un intercambio de porteros con el Nápoles, interesado en Guglielmo Vicario

La salida de Antonio Conte y la llegada de Massimiliano Allegri al Estadio Diego Armando Maradona ha acelerado los cambios. Allegri ya analiza sus opciones bajo los palos, decisión que puede afectar a toda la plantilla. Se espera que revise la jerarquía de la portería, con Alex Meret recuperando la titularidad.

Este cambio de filosofía pone en duda el futuro de Vanja Milinkovic-Savic, fichado hace un año por unos 22 millones de euros y ahora fuera de los planes del club.



