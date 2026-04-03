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El Real Madrid informa al Liverpool de su plan de fichaje de Ibrahima Konaté antes de que expire su contrato
El Real Madrid aclara su postura respecto a Konaté
Fabrizio Romano ha declarado a Caught Offside que el Real Madrid ha comunicado oficialmente al Liverpool su postura respecto al fichaje de Konaté.
Aunque el gigante español ha estado muy vinculado al defensa francés, en realidad informó al club de la Premier League hace unos meses de que, en ese momento, no iba a perseguir activamente el fichaje. Sin embargo, la situación sigue siendo incierta, ya que los blancos continúan rastreando el mercado en busca de refuerzos defensivos, sobre todo teniendo en cuenta que se espera que David Alaba se marche al final de la temporada.
A pesar de la falta de una oferta formal recientemente, los blancos han estado siguiendo de cerca la situación, conscientes de que el francés podría suponer una incorporación importante para su zaga. La falta de una oferta concreta desde España ha dado un respiro al Liverpool, aunque sigue existiendo la amenaza de una incursión de última hora si no se alcanza pronto un avance en las negociaciones del contrato.
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Impasse contractual en Anfield
Las negociaciones entre el Liverpool y Konate se han estancado, ya que ambas partes tienen dificultades para llegar a un acuerdo sobre las condiciones económicas. Según se informa, el jugador de 26 años exige un aumento salarial significativo que refleje su papel como pieza clave en la defensa de Arne Slot. Las informaciones apuntan a que sus representantes consideran que su actual salario, de aproximadamente 150 000 libras a la semana, debería incrementarse para situarlo más cerca de los jugadores mejor pagados del club. Aunque se dice que el jugador está dispuesto a quedarse en Merseyside, la falta de acuerdo ha avivado las especulaciones sobre su futuro.
El encanto del Bernabéu sigue intacto
A pesar de la actual actitud de no intervención del Real Madrid, la idea de fichar por el Bernabéu sigue siendo una perspectiva tentadora para el internacional francés, que podría reunirse en la capital española con sus compatriotas Eduardo Camavinga y Aurélien Tchouameni. Esta compatibilidad cultural, unida al prestigio del histórico campeón de Europa, hace que cualquier interés por parte del Madrid sea difícil de ignorar.
El Liverpool se ha mostrado proactivo a la hora de comunicar su deseo de retener al central, pero el jugador aún no se ha comprometido. Esta incertidumbre ya ha obligado a los Reds a buscar posibles alternativas a largo plazo, a pesar de haber asegurado a principios de este año el fichaje del joven talento francés Jérémy Jacquet, procedente del Rennes.
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Se acerca la fecha límite crucial de abril
El momento en que se celebran estas negociaciones es crucial, dada la agenda internacional que se avecina. Konate está ansioso por resolver su futuro en el club antes del Mundial, ya que participar en un gran torneo sin tener un contrato asegurado conlleva riesgos importantes. Cualquier lesión que sufra mientras esté con la selección podría poner en peligro sus posibilidades de fichar por un equipo de renombre o de conseguir una lucrativa renovación en Anfield.