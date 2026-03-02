El Real Madrid espera una sanción inminente de la UEFA al Barcelona por el escándalo arbitral de Negreira

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha criticado públicamente al Blaugrana, mientras que los abogados del club interrogaron directamente a Joan Laporta durante su testimonio. Pérez se ha mostrado especialmente crítico con la integridad del juego, calificando el escándalo arbitral como el acontecimiento más preocupante en la historia del fútbol español. Sigue absolutamente decidido a garantizar que los organismos reguladores pertinentes no ignoren el asunto.

Durante una reciente asamblea de socios, el presidente madridista dejó clara su postura ante la afición y el mundo en general, afirmando: «¿Cómo vamos a olvidar el mayor escándalo de la historia?». Además, los merengues solicitaron informes de auditoría específicos y documentos financieros del periodo en que se realizaron los pagos, una petición que fue rechazada por el juez instructor. A pesar de este revés, la directiva del Madrid sigue sin desanimarse en su búsqueda de una rendición de cuentas estricta.