Getty/GOAL
Traducido por
El Real Madrid, el «único» destino para Jurgen Klopp, ya que el exentrenador del Liverpool está «interesado» en dar el salto sensacional a los gigantes de La Liga
¿Bernabéu llama a Klopp?
Las especulaciones sobre el próximo paso de Jurgen Klopp se han intensificado tras los informes de que el exentrenador del Liverpool considera al Real Madrid como su único destino preferido, según TEAMtalk. Aunque actualmente ocupa el cargo de director global de fútbol de Red Bull, al técnico de 58 años le resulta menos satisfactoria la vida en la sala de juntas que la adrenalina del área técnica. Su aparente deseo de volver a los banquillos llega en un momento de importante transición tanto para su antiguo club como para el 15 veces campeón de Europa.
El informe sugiere que la posibilidad de un regreso a Merseyside ha quedado descartada, a pesar del creciente escrutinio al que se enfrenta Arne Slot. Tras la decepcionante derrota por 2-1 ante el Wolverhampton, que dejó a los aficionados frustrados, la jerarquía del Liverpool y el propio Klopp parecen contentarse con dar por cerrado ese capítulo. En cambio, el atractivo de dirigir el club más laureado del mundo en la capital española se ha convertido, según se informa, en el principal catalizador del posible regreso de Klopp a los banquillos, y podría producirse ya este verano.
- (C)Getty Images
El deseo de estar en el banquillo
El diario austriaco Salzburger Nachrichten ha afirmado recientemente que existen importantes fricciones entre los directivos del conglomerado de bebidas energéticas y el técnico alemán de 58 años. Por su parte, el periodista Graeme Bailey ha aclarado que no hay planes para un reencuentro romántico con los Reds. «En cuanto al Liverpool, le encanta el club y la ciudad, pero no volverá», declaró Bailey a TEAMtalk. «Ya ha hecho lo suyo en la Premier League y no tiene ganas de volver, al igual que el Liverpool, que no parece dispuesto a reabrir ese capítulo».
Por su parte, Sky Sports ha respaldado la teoría de que el fichaje por el Bernabéu parece estar sobre la mesa para el técnico de 58 años.
La búsqueda de estabilidad de Madrid
Los rumores sobre Klopp llegan en un momento delicado para el Madrid, con Álvaro Arbeloa luchando por mantener el altísimo nivel que se espera en el Bernabéu. Los expertos llevan tiempo sugiriendo que el fútbol «heavy metal» y la carismática personalidad de Klopp encajarían a la perfección en el Madrid, aportando la identidad táctica que le falta actualmente.
Todas las miradas estarán puestas en los gigantes de la Liga durante los últimos meses de la temporada para ver si los blancos formalizan su interés. La disponibilidad de Klopp probablemente provocaría un efecto dominó en el circuito de entrenadores europeos, lo que podría obligar al Madrid a actuar antes de que otros clubes de élite intenten alejarlo de su contrato con el Red Bull. Si Arbeloa no consigue ningún título importante en los próximos meses, el camino para que Klopp dirija al equipo blanco se vuelve muy claro.
- Javier SORIANO / AFP
El momento de tensión del Real Madrid
Tras superar brevemente al Barcelona en lo más alto de la Liga, los blancos han tropezado y han perdido sus dos últimos partidos de liga. Estos malos resultados han hecho que el Madrid caiga al segundo puesto de la clasificación, a cuatro puntos del Blaugrana, que ha ganado dos partidos seguidos.
Los hombres de Arbeloa se preparan ahora para enfrentarse al Celta de Vigo el viernes, con el objetivo de volver a la senda de la victoria y mantener vivas sus esperanzas de ganar el título. A continuación, se enfrentarán a un difícil partido contra el Manchester City en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.
Anuncios