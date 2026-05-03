Endrick regresará a Madrid este verano tras una cesión de media temporada en el Lyon. No habrá más cesiones ni se contempla su venta. El club ya le informó de sus planes y él está encantado. Ahora se siente más cerca que nunca de cumplir su sueño de triunfar en el gigante de La Liga.

Según AS, el club se compromete a darle el protagonismo que hasta ahora no ha tenido. Al inicio de la temporada, Xabi Alonso apostó por el canterano Gonzalo García y relegó a Endrick. Jugador y club acordaron una cesión, y el Lyon resultó un acierto. Ahora Endrick irá al Mundial con Brasil y luego volverá al Madrid para tener más protagonismo. Decisión tomada.