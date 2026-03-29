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«El proceso ya ha comenzado»: el Marsella confirma su plan de nuevas inversiones para plantar cara al PSG
McCourt busca socios estratégicos
En una reveladora entrevista concedida al Journal du Dimanche, McCourt ha abierto la puerta a la llegada de capital fresco al Velódromo. El magnate afincado en Boston, que tomó las riendas del gigante de la Ligue 1 en 2016, admitió que alcanzar el siguiente nivel competitivo requerirá algo más que sus recursos actuales. McCourt se mostró sincero acerca de sus ambiciones para el futuro financiero del club. «El siguiente nivel y, con suerte, el nivel más alto, requerirá una inversión adicional. Queremos encontrar al socio estratégico adecuado para lograrlo», afirmó.
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Llegar a lo más alto de la jerarquía
Más allá de la reestructuración financiera, la prioridad inmediata del club es cubrir el vacío en la cúspide de la jerarquía directiva. Tras la marcha del presidente Pablo Longoria a principios de esta temporada, McCourt está evaluando activamente a los candidatos para dirigir al club en su próxima etapa. Confirmó que «el proceso ya ha comenzado» y que el club busca un tipo específico de líder capaz de gestionar la presión particular que supone el Marsella. «Mi preferencia es por alguien que conozca bien Francia y Marsella, porque creo que es fundamental comprender la cultura del club», explicó McCourt. «La persona también debe ser un directivo de primer nivel y con experiencia».
Se confirma la salida de Benatia para junio
La directiva del Marsella vivirá nuevos cambios este verano con la salida confirmada de Mehdi Benatia. El exinternacional marroquí, que ha ocupado el cargo de director deportivo del club, dejará oficialmente su puesto una vez finalizada la temporada. Aunque McCourt ya le había convencido para que se quedara durante una crisis a mitad de temporada, la decisión de romper definitivamente se ha hecho ya definitiva. McCourt confirmó la situación del director deportivo, señalando que Benatia se encuentra actualmente cumpliendo su periodo de preaviso, que se extiende hasta junio. «Medhi es un excelente director deportivo. Se quedará hasta el final de la temporada y luego se acabará. Ese es su deseo y eso es lo que hemos acordado», afirmó McCourt.
- AFP
Una mirada desafiante al proyecto OM
A pesar de las recientes turbulencias y los frecuentes cambios en la dirección, McCourt se mantiene firme en su convicción de que el club ha progresado significativamente durante su mandato. Desestimó las críticas señalando la estabilidad a largo plazo que ha tratado de aportar, en comparación con la época anterior a su llegada. «El deporte es complicado, lo vivo a diario a nivel profesional desde hace más de veinte años», reflexionó McCourt. «Pero cuando miro dónde estaba el OM cuando lo compré y dónde está ahora, es como el día y la noche».