El presidente del Inter confirmó el interés del Barcelona en el defensa italiano Bastoni.

En Radio Anch'Io Sport, Marotta admitió el interés blaugrana por uno de los activos más preciados del Inter.

«Es un gran talento. Ha tenido mala suerte en algunos momentos. Todo el mundo tenía los ojos puestos en él. Cometió ese error ingenuo contra la Juventus con la simulación, fue el primero en admitirlo, pero nosotros lo protegimos. Es un gran campeón», declaró Marotta.

Añadió: «No voy a negar que hay interés por parte del Barcelona, pero aún no hay nada concreto. Un jugador se marcha si expresa su deseo de irse. En este momento está contento de estar con nosotros y nosotros estamos contentos con él».



