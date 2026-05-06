Según The Sun, la directiva del United ha dejado claro que no planea recuperar a Rashford la próxima temporada. El delantero, cedido al Barcelona por toda la temporada, sigue sin entrar en los planes del club. Una reciente publicación en redes sociales desató especulaciones sobre su regreso.

El martes, Rashford retuiteó un mensaje del United sobre su regreso a la Liga de Campeones con un “Felicidades” y un emoji de corazón; su primera interacción digital con el club en casi un año, pero esto no ha modificado la postura del club sobre su futuro. El club quiere liberarse de su elevado salario, que subirá a 325 000 libras semanales en julio tras la clasificación para la Champions.







