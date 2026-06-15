El león y el sol... Airadas protestas sacuden a Irán en el Mundial

La selección iraní entrenó por primera vez en Estados Unidos, preparando su debut mundialista ante Nueva Zelanda el martes.

Según Mundo Deportivo, la sesión tuvo lugar en Los Ángeles bajo estrictas medidas de seguridad y con protestas frente a la sede.

El entrenamiento se desarrolló entre manifestaciones de partidarios y detractores de la presencia iraní en el torneo.

Más de diez personas, con banderas estadounidenses, protestaron contra la presencia de Irán en el torneo.

Uno de ellos, Tirdoid, declaró a la agencia española de noticias: «Irán no estará mañana en el estadio. Este es el equipo de Mojtaba Jamenei».

Los manifestantes corearon: «Esta no es la selección iraní».