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El león y el sol... Airadas protestas sacuden a Irán en el Mundial

Irán vs Nueva Zelanda
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EE. UU.

La selección iraní entrenó por primera vez en Estados Unidos, preparando su debut mundialista ante Nueva Zelanda el martes.

Según Mundo Deportivo, la sesión tuvo lugar en Los Ángeles bajo estrictas medidas de seguridad y con protestas frente a la sede.

El entrenamiento se desarrolló entre manifestaciones de partidarios y detractores de la presencia iraní en el torneo.

Más de diez personas, con banderas estadounidenses, protestaron contra la presencia de Irán en el torneo.

Uno de ellos, Tirdoid, declaró a la agencia española de noticias: «Irán no estará mañana en el estadio. Este es el equipo de Mojtaba Jamenei».

Los manifestantes corearon: «Esta no es la selección iraní».

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    La bandera del «león y el sol», símbolo de la identidad civil iraní antes de 1979

    «Este es el equipo del régimen, no el nuestro», afirmó Bahar, integrante de la comunidad iraní que protesta. «Nos han robado nuestro nombre y nuestra fuerza... Esto no nos representa».

    La joven añadió que irá al partido de mañana con la bandera del «león y el sol», símbolo de la identidad civil iraní anterior a 1979, para llamar la atención sobre la situación política en Irán.

    Al otro lado de la fila, una persona ondeaba con orgullo la bandera iraní actual.

    «Irán no es perfecto y tengo muchas críticas que hacerle, pero no quiero que la gente grite que mueran las minorías étnicas», declaró a la agencia de noticias española.

    Dentro del estadio, Farah, un joven de origen iraní, se mostró muy orgulloso de ver a sus compatriotas en el Mundial.

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