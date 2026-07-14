Llamadas, mensajes, interés y propuestas. En las últimas horas Tottenham e Inter han conversado sobre varios jugadores. Tras perder a Palestra, que optó por el Chelsea, y descartar a Khalaili por no superar los reconocimientos médicos, el Inter busca un lateral derecho y ha preguntado por Djed Spence, nacido en 2000, quien ya jugó en el Génova durante los primeros seis meses de 2024.
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El Inter se interesa por Djed Spence; el Tottenham ofrece a Cristian Romero
SPENCE, COSTES Y OBSTÁCULOS
En Italia, Spence jugó 853' en 16 partidos y convenció a la afición, pero el Génova no pagó los 10 millones de su compra. Tras un buen Mundial, ahora vale el triple. El Tottenham pidió 30 millones al Inter, que lo pensó. Es uno de los candidatos, pero no el único. Llegará un sustituto para Dumfries, sin necesidad de apresurarse. Al inglés le gustan mucho, pero su fichaje tiene obstáculos: el alto coste y que no llegaría a Milán antes del 10 de agosto, tras sus vacaciones después del 18 (final del tercer y cuarto puesto) o del 19 de julio (final por el oro), por lo que se perdería toda la pretemporada.
OFERTA: ROMERO
En las conversaciones entre el Tottenham y el Inter ha surgido el nombre de Cristian Romero, central de la Albiceleste que dejará Londres pese a tener contrato hasta 2029. Exjugador del Génova, encajaría en la defensa de tres de Chivu y también en una de cuatro, como demuestra con Scaloni en Argentina. Los nerazzurri lo valoran, pero su coste parece inalcanzable. El Tottenham lo compró al Atalanta por 50 millones y ahora pide lo mismo, cifra alta incluso para Barcelona y Atlético, que ya hablaron con su entorno. A eso se suma su salario: unos 12 millones brutos.
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