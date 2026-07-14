El Inter se interesa por Djed Spence; el Tottenham ofrece a Cristian Romero

En Italia, Spence jugó 853' en 16 partidos y convenció a la afición, pero el Génova no pagó los 10 millones de su compra. Tras un buen Mundial, ahora vale el triple. El Tottenham pidió 30 millones al Inter, que lo pensó. Es uno de los candidatos, pero no el único. Llegará un sustituto para Dumfries, sin necesidad de apresurarse. Al inglés le gustan mucho, pero su fichaje tiene obstáculos: el alto coste y que no llegaría a Milán antes del 10 de agosto, tras sus vacaciones después del 18 (final del tercer y cuarto puesto) o del 19 de julio (final por el oro), por lo que se perdería toda la pretemporada.