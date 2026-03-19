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El Inter presiona a Vicario: ¿qué pasa con Sommer y Martínez? El plan de los nerazzurri de cara a la próxima temporada

Ausilio se encuentra en Londres con el objetivo de intentar fichar al portero; su fichaje dejaría fuera de la portería a Sommer o a Martínez.

El Inter ha tomado una decisión: el próximo portero titular para la temporada 2026-2027 será Guglielmo Vicario. En estos momentos, Piero Ausilio se encuentra en Londres para desbloquear las negociaciones con el Tottenham de cara al próximo mercado de fichajes de verano.


La directiva nerazzurra lleva tiempo siguiendo al exjugador del Cagliari y ya estaba interesada en él antes de que el portero fichara por el Tottenham. Ahora, tras tres años al otro lado del Canal de la Mancha, Vicario podría regresar a Italia. Su posible llegada al Inter supondría la salida de uno de los dos: Sommer o Martínez.

  • EL SACRIFICADO

    Con Vicario en dirección a la Via della Liberazione, el Inter comienza a valorar el futuro de Yann Sommer y Josef Martínez. Si en un primer momento el principal candidato a abandonar el club nerazzurro, teniendo en cuenta también algunas actuaciones por debajo del nivel habitual en la temporada actual, parecía ser el portero suizo, cuyo contrato expira el 30 de junio, ahora parece que el viento ha cambiado de dirección.


    En los últimos días, la prensa suiza había vuelto a dar a conocer la noticia del interés del Basilea, que sueña con el regreso a casa del portero nacido en 1988 para la era post-Hitz. Sommer, sin embargo, estaría barajando la posibilidad de quedarse en el Inter como segundo portero. En este escenario, quien quedaría fuera sería Josef Martínez. El Inter había invertido nada menos que 15 millones de euros para fichar al español procedente del Génova, pero el guardameta nunca fue tenido en cuenta como nuevo titular del Inter, ni por Inzaghi antes ni por Chivu después. Marginado del equipo nerazzurro, el Inter espera ahora ofertas por Martínez con la esperanza de no registrar pérdidas.

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