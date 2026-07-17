Según la Gazzetta, el Inter quiere fichar a Spence tras su actuación en el Mundial. Su velocidad y trabajo defensivo convencen al club de que encaja en su estilo de juego.

No obstante, su actuación en el torneo preocupa al club: la creciente notoriedad de Spence podría elevar su precio y atraer a rivales. Por ello, el presidente Beppe Marotta y el director deportivo Piero Ausilio buscan acelerar la operación.

Por ello, el club de la Serie A prepara una oferta mejorada: antes había reservado 21 millones de libras más bonificaciones para otro objetivo, pero ahora está dispuesto a subirla. Se espera que el Tottenham pida entre 30 y 35 millones de libras por el jugador de 25 años, y el Inter ya planea aumentar su inversión.







