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El Inter baraja pagar los 30 millones de libras que pide el Tottenham por el lateral inglés Djed Spence
El Inter intensifica su interés tras las actuaciones en el Mundial
Según la Gazzetta, el Inter quiere fichar a Spence tras su actuación en el Mundial. Su velocidad y trabajo defensivo convencen al club de que encaja en su estilo de juego.
No obstante, su actuación en el torneo preocupa al club: la creciente notoriedad de Spence podría elevar su precio y atraer a rivales. Por ello, el presidente Beppe Marotta y el director deportivo Piero Ausilio buscan acelerar la operación.
Por ello, el club de la Serie A prepara una oferta mejorada: antes había reservado 21 millones de libras más bonificaciones para otro objetivo, pero ahora está dispuesto a subirla. Se espera que el Tottenham pida entre 30 y 35 millones de libras por el jugador de 25 años, y el Inter ya planea aumentar su inversión.
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Chivu da luz verde
Chivu respalda totalmente la incorporación de Spence, y antes de viajar a Alemania insistió ante la directiva en su fichaje. El técnico valora su versatilidad para actuar por ambas bandas, algo que ahora no tiene el equipo.
Dentro de las directrices financieras de Oaktree, la directiva del Inter está dispuesta a «soltar el freno» en el precio del traspaso. Aunque las negociaciones aún no son avanzadas, el cambio en la postura financiera del Inter muestra que se toman en serio la idea de convertir a Spence en una pieza clave de su proyecto para la próxima temporada.
El precio de la ambición en Milán
El Inter quiere aumentar la inversión en esta posición, lo que muestra su ambición. Tras la marcha de Denzel Dumfries al Real Madrid de José Mourinho, el club ha tenido dificultades para encontrar un sustituto. Los planes para fichar a Marco Palestra no se concretaron, y el fichaje de Anan Khalaili se frustró tras un reconocimiento médico que reveló un problema cardíaco.
Mientras se exploran otras opciones, Spence lidera la lista. Nahuel Molina, Vanderson (Mónaco) y Guela Doué (Estrasburgo) son alternativas si fallan las conversaciones con el Tottenham.
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Se prevén negociaciones tras el Mundial
Las negociaciones formales empezarán tras el Mundial, pues Spence aún jugará el partido por el tercer puesto con Inglaterra. El Inter es optimista sobre su interés en fichar, pero cualquier acuerdo requerirá un acuerdo con el Tottenham, que se espera que se mantenga firme en su valoración.
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