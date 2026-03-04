AFP
El exjugador del Barcelona afirma que el VAR se inventó para que el Real Madrid «no nos robara más»
Vidal reaviva la amarga disputa con el Real Madrid
Durante una aparición en el podcast Enfocados, a través de Mundo Deportivo, se le preguntó al jugador de 38 años sobre su historia contra los 15 veces campeones de Europa. Vidal no se contuvo y volvió a sacar a relucir viejas heridas de su etapa en Alemania y España, diciendo: «Sí, me he sentido robado por el Real Madrid. En dos partidos con el Bayern de Múnich en la Liga de Campeones, en cuartos y semifinales, cuando nos eliminaron».
El ícono chileno lanza una acusación explosiva contra el VAR
El veterano centrocampista chileno, que actualmente juega en el Colo-Colo de su país natal, llevó sus críticas un paso más allá al cuestionar la integridad del juego antes de la introducción de la tecnología. Sugirió que el deporte se veía empañado por ventajas injustas hasta que los organismos reguladores se vieron obligados a actuar. Vidal vinculó explícitamente el avance tecnológico con sus experiencias personales contra el club de la capital, haciendo una afirmación que sin duda causará revuelo en Madrid.
Continuando con su diatriba en el podcast, el exjugador de la Juventus afirmó que el sistema solo existe gracias al equipo del Santiago Bernabéu. «El VAR se introdujo por culpa del Real Madrid. Antes de eso, había demasiados tramposos», afirmó. «Por eso inventaron el VAR, para que no volvieran a robar».
«¡Este robo no puede ocurrir!».
Los orígenes de esta amarga rivalidad se remontan a la campaña de la Liga de Campeones 2016-17, en la que el Bayern fue eliminado en un partido marcado por la polémica. Durante el partido de vuelta de cuartos de final en el Santiago Bernabéu, Vidal fue expulsado en el minuto 84 tras recibir una segunda tarjeta amarilla, a pesar de que parecía haber ganado el balón limpiamente en un duelo con Marco Asensio. La decisión resultó fatal para el Bayern, que acabó cayendo por 4-2 (6-3 en el global) tras la prórroga, con Cristiano Ronaldo aprovechándose de varias decisiones polémicas esa noche.
Las declaraciones del centrocampista de aquella noche fueron tan explosivas entonces como lo son ahora. Reflexionando sobre la actuación arbitral de Viktor Kassai, Vidal dijo anteriormente: «Cuando el Madrid se asustó, el árbitro comenzó su espectáculo. Este robo no puede ocurrir en la Liga de Campeones. Lo sentimos mucho y empiezas a preguntarte algunas cosas. Queríamos pasar y hay mucha rabia porque un partido de tanta intensidad se decida por el árbitro. Cometió muchos errores y nos eliminó de la Champions League. Cuando [los árbitros] te avergüenzan así, es muy difícil de aceptar. Te enfada mucho».
El Madrid se enfrenta a una nueva polémica con el VAR
Los comentarios de Vidal llegan en un momento especialmente delicado para el Real Madrid, que actualmente se enfrenta a nuevas acusaciones de recibir un trato preferencial por parte de los árbitros. Tras la sorprendente derrota por 1-0 ante el Getafe el lunes, todas las miradas se centraron en Antonio Rüdiger tras una entrada temeraria que quedó impune. El defensa del Getafe Diego Rico se mostró indignado por la falta de intervención del VAR y sugirió que el alemán debería enfrentarse a una larga sanción por lo que describió como un acto deliberado de agresión en el campo.
Rico encabezó la protesta afirmando que el defensa del Real Madrid debería haber sido expulsado, y declaró: «Si hubiera sido al revés, yo habría recibido la misma sanción de 10 partidos o no habría jugado en toda la temporada. No sé para qué sirve el VAR. Creo que es para estas situaciones.
Fue una agresión; se ve que iba a golpearme a propósito. En la jugada anterior, tuvimos un forcejeo que acabó en falta y, al volver a la defensa, él estaba diciendo cosas. Justo en la siguiente jugada, me llegó el balón y se ve cómo incluso empuja a su compañero para golpearme en la cara. Si me hubiera pillado en una mala posición, podría haberme dejado tirado en el césped».
