El exjugador del Barcelona afirma que el VAR se inventó para que el Real Madrid «no nos robara más»

Los comentarios de Vidal llegan en un momento especialmente delicado para el Real Madrid, que actualmente se enfrenta a nuevas acusaciones de recibir un trato preferencial por parte de los árbitros. Tras la sorprendente derrota por 1-0 ante el Getafe el lunes, todas las miradas se centraron en Antonio Rüdiger tras una entrada temeraria que quedó impune. El defensa del Getafe Diego Rico se mostró indignado por la falta de intervención del VAR y sugirió que el alemán debería enfrentarse a una larga sanción por lo que describió como un acto deliberado de agresión en el campo.

Rico encabezó la protesta afirmando que el defensa del Real Madrid debería haber sido expulsado, y declaró: «Si hubiera sido al revés, yo habría recibido la misma sanción de 10 partidos o no habría jugado en toda la temporada. No sé para qué sirve el VAR. Creo que es para estas situaciones.

Fue una agresión; se ve que iba a golpearme a propósito. En la jugada anterior, tuvimos un forcejeo que acabó en falta y, al volver a la defensa, él estaba diciendo cosas. Justo en la siguiente jugada, me llegó el balón y se ve cómo incluso empuja a su compañero para golpearme en la cara. Si me hubiera pillado en una mala posición, podría haberme dejado tirado en el césped».