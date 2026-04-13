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El excentrocampista del Arsenal Thomas Partey se declara inocente de dos nuevas acusaciones de violación
Partey se declara ante el tribunal
Partey compareció el lunes en el Tribunal Penal de Southwark y negó haber violado dos veces a una mujer en Londres en diciembre de 2020. Estos nuevos cargos se hicieron públicos en febrero de este año, complicando aún más el proceso judicial que involucra al internacional ghanés. Vestido con pantalón gris oscuro, jersey negro y camisa blanca, el centrocampista solo habló para confirmar su identidad y declararse inocente. Quedó en libertad bajo fianza con condiciones estrictas, entre ellas la prohibición de contactar a las presuntas víctimas.
- AFP
El centrocampista se enfrenta a varios cargos
La última vista judicial llega tras varias denuncias previas contra la exestrella del Atlético de Madrid. En julio del año pasado, Partey fue acusado de cinco violaciones y una agresión sexual, supuestamente ocurridas entre 2021 y 2022. Ya se había declarado inocente de esos cargos. Tras sumarse dos cargos más, ahora se declara inocente de siete violaciones y una agresión sexual que afectan a cuatro mujeres. El lunes, el juez Tony Baumgartner ordenó que todas las acusaciones se juzguen juntas.
Exjugador del Arsenal que ahora juega en el Villarreal
Estos trámites legales llegan tras la salida de Partey del Arsenal, donde jugó cinco años. Llegó al Emirates Stadium en 2020 en un traspaso de unos 45 millones de libras y dejó la Premier League en junio para fichar por el Villarreal. A sus 32 años sigue en activo: ha jugado 26 partidos con el Submarino Amarillo y se espera que represente a su país en el Mundial este verano.
No acudió a una vista previa en el Tribunal de Magistrados de Westminster, donde su abogado anunció que rechazará los cargos formalizados el lunes.
- AFP
Posibles retrasos en el juicio
La acumulación de cargos ha retrasado el calendario judicial: el juicio, previsto para noviembre de 2026, podría pasar a enero de 2027. El 14 de mayo habrá una vista previa para debatir la programación y logística.