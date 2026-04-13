El excentrocampista del Arsenal Thomas Partey se declara inocente de dos nuevas acusaciones de violación

Estos trámites legales llegan tras la salida de Partey del Arsenal, donde jugó cinco años. Llegó al Emirates Stadium en 2020 en un traspaso de unos 45 millones de libras y dejó la Premier League en junio para fichar por el Villarreal. A sus 32 años sigue en activo: ha jugado 26 partidos con el Submarino Amarillo y se espera que represente a su país en el Mundial este verano.

No acudió a una vista previa en el Tribunal de Magistrados de Westminster, donde su abogado anunció que rechazará los cargos formalizados el lunes.