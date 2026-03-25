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El Everton se burla de Alejandro Garnacho con un vídeo de TikTok «poco agradable» tras golear al Chelsea
Los Toffees agravan la situación
La página oficial del Everton en TikTok no pudo resistirse a meterle un palo al extremo argentino tras infligir al Chelsea su cuarta derrota consecutiva este fin de semana. El vídeo, que se ha vuelto viral en poco tiempo, muestra un resumen de 34 segundos en el que se ve a Garnacho siendo superado físicamente por el defensa de los Toffees Jake O'Brien y discutiendo con el árbitro Samuel Barrott, y lleva un descarado pie de foto que dice: «No todo es de color de rosa en el Hill Dickinson Stadium».
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Rosenior asume la culpa
Mientras el equipo de redes sociales del Everton celebraba la victoria, el entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, se veía obligado a reflexionar sobre otro colapso defensivo. Tras la derrota, el técnico de 41 años, al ser preguntado por los errores individuales que propiciaron los goles del Everton, declaró: «Sí, la responsabilidad recae al 100 % sobre mí. Los goles te dan energía, y en este momento estamos regalando goles. Hemos regalado dos goles por errores graves. Empezamos nerviosos y, en los primeros 10 o 15 minutos, cometimos algunos errores tontos, pero luego nos metimos en el partido y parece que esto ocurre cada semana. Lo que pasa es que el público da energía al rival y su confianza aumenta. Al final, el Everton mereció la victoria y eso es algo que tenemos que mejorar muy, muy rápidamente».
La directiva del Chelsea revisa su plan a largo plazo
La derrota deja al Chelsea estancado en sexta posición, pero, según se informa, la directiva de Stamford Bridge sigue respaldando firmemente a Rosenior, sin que haya prevista ninguna revisión formal hasta el verano de 2027. La directiva reconoce que ha sido difícil mantener la regularidad desde la marcha de Enzo Maresca a mitad de temporada y ahora espera que la próxima ventana de fichajes refuerce la fortaleza mental y el equilibrio táctico de la plantilla, con la posición de Garnacho potencialmente en peligro dada su irregular primera temporada en el club.
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¿Qué le depara el futuro al Chelsea?: Un camino difícil por delante
El Chelsea dispone ahora de un breve respiro para reorganizarse durante el parón internacional de marzo, antes de enfrentarse al Port Vale, equipo de la League One, en los cuartos de final de la FA Cup. Se trata de una oportunidad clave para hacerse con un título en una temporada por lo demás turbulenta, pero la presión seguirá siendo alta, ya que poco después volverán a la acción en la Premier League contra el Manchester City, seguido de cerca por un partido crucial de la Liga de Campeones contra el Manchester United, en el que ambos equipos se juegan seis puntos.