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Adhe Makayasa

Traducido por

El Everton planea fichar al lateral del Tottenham y de Inglaterra, Djed Spence

Fichajes
D. Spence
Everton
Tottenham
Premier League

El Everton planea fichar este verano al defensa del Tottenham Hotspur Djed Spence, quien busca más minutos. David Moyes quiere reforzar el lateral derecho, y los Toffees creen que pueden convencer al internacional inglés con la promesa de titularidad en la Premier League.

  • Moyes sigue a un defensa del Tottenham

    Según The Athletic, el Everton quiere fichar a Spence, del Tottenham, para reforzar el lateral derecho. El internacional inglés, de 25 años, busca minutos de juego que no tiene en los Spurs. Su velocidad y flexibilidad táctica son justo lo que Moyes necesita en Merseyside.


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    Comienza la reorganización de la plantilla de los Spurs

    El técnico del Tottenham, Roberto De Zerbi, remodela la plantilla tras fichar a Andy Robertson y Jan Paul van Hecke, lo que aumenta la competencia en la defensa. El Everton vigila la situación para aprovechar la incertidumbre sobre los minutos del jugador y llevárselo este verano.

  • Ambiciones de ser titular

    Spence fue clave la temporada 2025-26: jugó 30 partidos de la Premier League, 23 como titular. Aunque tiene contrato hasta 2029, la fuerte competencia con De Zerbi lo hace pensar en su futuro. Por eso, fichar por el Goodison Park le daría la titularidad que busca en la máxima categoría.

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    Duras negociaciones en el mercado de fichajes

    La directiva del Everton debe presentar cuanto antes una oferta formal y conocer la valoración del Tottenham antes del cierre del mercado. Ambos equipos debutarán en la Premier League 2026-27 el sábado 22 de agosto. La prioridad de Moyes es convencer a Spence para que se incorpore antes del primer partido en casa contra el Crystal Palace.

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