AFP
El Benfica, destrozado por su «dolorosa» reacción ante la polémica racista entre Gianluca Prestianni y Vinicius Jr, mientras que el ex capitán afirma que el club se enfrenta a una «crisis moral»
Luisao cuestiona la defensa inmediata del club a Prestianni
La polémica estalló durante el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, disputado en el Estadio da Luz, donde se suspendió el juego después de que Vinicius Junior denunciara directamente al árbitro unos insultos racistas. Mientras que el Benfica y su entrenador, José Mourinho, se apresuraron a apoyar a Prestianni, Luisao adoptó una postura radicalmente diferente. Rompiendo filas con el club al que representó durante más de una década, la leyenda brasileña acusó públicamente al joven argentino de inventarse su versión de los hechos, calificando la situación de acto racista vergonzoso que avergüenza profundamente a la institución.
En las redes sociales, Luisao ha reiterado su consternación por la gestión de la situación por parte del club, escribiendo en Instagram: «Como ex capitán y alguien que ha dedicado tantos años de mi vida al Benfica, no puedo ocultar mi preocupación por la postura del club ante las acusaciones de racismo vertidas por Vini Jr. contra uno de nuestros jugadores. Para mi sorpresa, la reacción institucional fue respaldar inmediatamente la declaración del jugador acusado, sin ningún interés aparente en investigar los hechos tras una acusación tan grave».
El ex capitán destaca la grave crisis moral que atraviesa el Benfica.
Para Luisao, la cuestión va mucho más allá de un simple partido o una disputa aislada entre dos jugadores; representa un cambio fundamental en la brújula ética del club. Tras llegar al Luz en 2003, en un periodo de grandes dificultades deportivas, el excentral ayudó a reconstruir el equipo, que acabó ganando seis títulos de la Primeira Liga. Señaló que, aunque el club se ha enfrentado a grandes retos deportivos anteriormente, la situación actual representa algo mucho más perjudicial para su identidad fundamental y sus valores humanos tradicionales.
Un aspecto especialmente polémico de la defensa oficial del Benfica fue su decisión de invocar el nombre del icono del fútbol portugués Eusebio para desviar las acusaciones de racismo. La declaración del club sugería que sus valores fundamentales, simbolizados por el legendario delantero, hacían prácticamente imposible que la institución se asociara con un comportamiento discriminatorio. Esta táctica específica de relaciones públicas indignó profundamente a Luisao, que la consideró una manipulación irrespetuosa de una figura venerada para eludir la responsabilidad y proteger a un jugador que, en su opinión, está mintiendo.
«El uso de la imagen de Eusébio, nuestra mayor leyenda, como escudo que supuestamente protege al club de ser falible en la lucha contra el racismo fue, como mínimo, doloroso, al igual que los numerosos intentos de desacreditar a la víctima», añadió.
«Doloroso porque el Benfica siempre ha sido más grande que cualquier circunstancia, cualquier jugador, entrenador o momento. Siempre se ha presentado como una institución de valores, de dimensión humana y de responsabilidad histórica. Así es como aprendí y así es como viví desde que llegué a Luz en 2003, cuando el club atravesaba una de sus mayores crisis deportivas.
«Hoy, sin embargo, estamos viviendo un tipo de crisis diferente, mucho peor, porque es moral, y me plantea preguntas inevitables: ¿de qué lado estamos? Y, lo que es más importante, ¿de qué lado estamos? ¿Qué defendemos en nuestras vidas? ¿Realmente queremos afrontar el problema de frente o solo queremos barrerlo bajo la alfombra por conveniencia?».
El Benfica, ante el reto de estar a la altura de su gran reputación
La leyenda del club insiste en que el problema va más allá de las rivalidades en el campo y el espíritu competitivo, y afirma que el club debe demostrar que merece su estimada reputación.
«En este momento, eso es lo que realmente está en juego. No se trata de rivalidades, de proteger a A o a B. Se trata de principios. El racismo no es una opinión. Es una lacra que hay que combatir con firmeza y responsabilidad y, quizás, como sociedad, el primer paso sea el más difícil: mirarnos en el espejo y examinar nuestras conciencias», escribió.
«En vísperas de otro aniversario del Benfica, es doloroso ver cómo este gigante, por naturaleza y por historia, sufre a manos de quienes aparentemente intentan menospreciarlo moralmente. El Benfica que yo conocí y defendí en el campo siempre estuvo en el lado correcto de la historia.
El tiempo se encargará de mostrar, con toda justicia, quién estaba en cada bando. Y espero sinceramente que estemos a la altura de la grandeza que siempre nos ha definido».
Se avecina una investigación oficial a medida que el club se acerca a su aniversario.
El momento en que se produce esta fractura interna es muy delicado para el gigante portugués, que se prepara para celebrar otro aniversario del club en medio de una nube de controversia. Mientras el organismo rector del fútbol europeo confirma oficialmente su investigación sobre las acusaciones, una investigación que podría dar lugar a una severa suspensión de varios partidos para Prestianni, la presión sobre la directiva del Benfica sigue aumentando. Luisao, que recientemente reveló que sufrió abusos racistas por defender a Vinicius, advirtió que el club está sufriendo a manos de aquellos que intentan menospreciarlo moralmente.
