La Liga Profesional de Arabia Saudí podría vivir otro gran culebrón de fichajes: el Al-Ahli ha mostrado interés en Salah. Con el mercado estival en pleno auge, el club saudí explora la posibilidad de fichar al ídolo egipcio.

Aunque en los últimos años se le ha relacionado con clubes de Oriente Medio, esta vez la oferta cobra fuerza porque Al-Ahli quiere reforzar su delantera. Según Sky Suiza, el club ha pedido datos sobre los requisitos económicos y deportivos para fichar al egipcio.







