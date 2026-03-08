El agente de Luka Vuskovic rompe su silencio sobre el interés del Barcelona en medio de los rumores de que abandonará el Tottenham antes de debutar

A pesar de la ofensiva de encanto de Cataluña, no se espera que el club del norte de Londres deje marchar a su preciado activo sin luchar. Vuskovic tiene un contrato que dura hasta 2030 y, según el informe, no hay ninguna cláusula de rescisión activa en su acuerdo. Esto coloca al Tottenham en una posición de poder, ya que se barajan cifras de alrededor de 50 millones de libras como requisito mínimo para que el equipo de la Premier League se siente a la mesa de negociaciones.

Su padre, Daniel Vuskovic, admitió recientemente la incertidumbre de la situación y declaró a Sportske Novosti: «No sé si el Tottenham solo lo ve como un jugador con futuro o si estaría dispuesto a aceptar una transferencia si recibiera una oferta adecuada».