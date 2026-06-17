El excepcional delantero del Manchester City brilló con un doblete en la victoria por 4-1 (2-1) de los vikingos frente al valiente Irak, un rival que partía como outsider; un triunfo que, aunque se hizo esperar y fue inestable, no fue inmerecido.
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Doblete de Erling Haaland: Noruega vence a un valiente Irak
Torgaranten (29’) abrió el marcador para Noruega, pero Aymen Hussein (39’) igualó en una primera parte frenética. Poco después, Haaland aprovechó un error defensivo iraquí (43’). Leo Östigaard, recién ingresado (77'), sentenció, y Hussein marcó en propia puerta (90'+7) para cerrar el 4-1.
«No fue fácil debutar. Uno está nervioso. Y ganar en un día en el que no se juega muy bien es fantástico. Es fantástico y estoy orgulloso de todos; fue un buen comienzo», afirmó Haaland, aunque añadió: «Los próximos partidos serán mucho más difíciles, así que tendremos que jugar aún mejor». Además, el jugador de 25 años animó a los aficionados: «No sé qué hora es en Noruega, pero seguro que sigue el caos. Espero que la gente esté de fiesta».
Los escandinavos, extrañamente nerviosos atrás, tienen buenas opciones de avanzar tras su regreso a un Mundial desde 1998; su próximo rival será Senegal. El Irak dirigido por el australiano Graham Arnold volvió a una fase final tras 40 años, pero aún busca su primer punto; su siguiente rival será Francia, uno de los favoritos.
Antes del partido, el experto Thomas Müller había elogiado en MagentaTV a la «generación dorada» noruega. En la fase de clasificación, el máximo goleador histórico había marcado 16 goles en ocho triunfos y ahora, ya exjugador del Dortmund, saltó al campo en Foxborough ante la mirada de su padre, Alf-Inge, quien jugó con Noruega en el Mundial de 1994.
Irak se defiende por todos los medios
Con Julian Ryerson (Borussia Dortmund) y Antonio Nusa (RB Leipzig) en el once, Noruega buscó rápido a Haaland. El rival respondió con un disparo de Ali Al-Hamadi (13’).
Tras la pausa de hidratación, una jugada por izquierda de David Möller Wolfe terminó con centro al segundo palo y, desde cerca, Haaland empujó el balón a la red.
Irak no se amedrentó ante los 63.106 espectadores y, tras un cabezazo de Hussein, anotó el segundo gol iraquí en la historia de los Mundiales. Sin embargo, un pase atrás demasiado corto de Zaid Tahseen permitió a Haaland presionar al portero Jalal Hassan, que al despejar golpeó al delantero y el balón acabó en la red.
Tras el descanso el guion no cambió: la diferencia de nivel apenas se notó. El Irak, curtido tras 21 partidos de una eliminatoria durísima, no se rindió y soñó con la igualada. Se defendieron con pasión, pero Haaland y los suyos mostraron su astucia.
Además, Ali Jasim necesitó atención médica tras chocar con Nusa en la segunda parte y fue retirado en camilla.