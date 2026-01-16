Denver Summit y Boston Legacy hacen su debut mientras el Washington Spirit inaugura la temporada 2026 de la NWSL: Seis conclusiones del lanzamiento del calendario

El subcampeón del Campeonato NWSL 2025, Washington Spirit, recibirá a Portland Thorns FC en Audi Field para abrir la temporada 2026 el viernes 13 de marzo. Una pregunta clave al entrar en la noche inaugural es la disponibilidad de la estrella del USWNT Trinity Rodman, quien actualmente es agente libre.

Mientras tanto, Portland recientemente volvió a firmar a la delantera del USWNT Sophia Wilson con un nuevo contrato hasta finales de año. Wilson ha estado de baja por maternidad pero ha regresado a los entrenamientos, concentrando también la atención sobre su estado para el fin de semana inaugural.

La acción del fin de semana inaugural continúa el sábado con el equipo de expansión Boston Legacy FC recibiendo a los campeones defensores Gotham FC en el Gillette Stadium. El día también presenta un triple partido destacado por el inicio de la campaña inaugural de Denver Summit FC en la carretera contra Bay FC.

El fin de semana concluye el domingo con un doble enfrentamiento, donde Orlando Pride se enfrentará a Seattle Reign FC y Angel City FC se medirá a Chicago Stars FC.

La temporada 2026 de la NWSL cuenta con 16 equipos e incluye 248 partidos de la temporada regular, junto con siete partidos de postemporada y la NWSL Challenge Cup, presentada por e.l.f.