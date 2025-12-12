Getty Images Sport
¿Dejar el Atleti para fichar con Barcelona? Julián Álvarez rompe el silencio sobre las especulaciones de futuro al insistir que tiene 'margen para mejorar'
Álvarez silencia los rumores
Desde que cambió el Manchester City por el Madrid en el verano de 2024, Álvarez se ha consolidado como el punto focal del ataque de Simeone. Sin embargo, su estatus como uno de los delanteros principales de La Liga ha atraído inevitablemente atención, con informes recientes desde España que sugieren que el Barcelona ve al ganador de la Copa del Mundo argentino como un posible sucesor a largo plazo de Robert Lewandowski.
En una entrevista con Marca, se le preguntó directamente al joven de 25 años sobre los rumores que lo vinculan con un cambio a los rivales domésticos del Atlético. Lejos de avivar el fuego, el delantero fue rápido en restar importancia a la especulación, enfatizando que tal ruido es simplemente parte del territorio cuando se juega al más alto nivel. Insistió en que su felicidad en la capital española no ha disminuido, a pesar del constante flujo de rumores.
"Estoy muy tranquilo", explicó Álvarez cuando se le preguntó si los vínculos con el Barcelona le molestaban. "Siempre digo que uno tiene que estar tranquilo y hacer las cosas bien en el campo. Pero no me molesta, siempre se dicen cosas, siempre hay rumores. Intento mantenerme enfocado en lo que tengo que hacer, que es jugar y ayudar al equipo."
- Getty Images Sport
Álvarez ve 'margen para mejorar' en el Atlético
El compromiso del delantero con el proyecto del Atlético parece firme, particularmente dado el fuerte inversión que el club ha hecho para construir un equipo a su alrededor. Los Colchoneros gastaron un monto reportado de £81 millones para traerlo a España, y Álvarez cree que el equipo aún está encontrando su mayor rendimiento. Reflejando sobre la entrada de talento en la ventana de transferencias más reciente, sugirió que el mejor fútbol del equipo aún está por delante.
"Creo que hoy en día estamos en una posición para competir con cualquiera, y como decía antes, el club ha estado creciendo mucho", comentó. "En esta última ventana de transferencias, hemos traído a muchos jugadores de alto calibre, de alta calidad, y creo que, mirando hacia adelante, el club aún tiene margen para mejorar."
El argentino ciertamente está cumpliendo con su parte del trato mientras el equipo se esfuerza por esa mejora. El jugador de 25 años ya ha anotado 11 goles en La Liga y la Liga de Campeones esta temporada, liderando el ataque para el equipo de Simeone. Sus contribuciones han mantenido al Atlético firmemente en la búsqueda de trofeos, con el club actualmente en cuarto lugar en la tabla doméstica - aunque están nueve puntos detrás del líder Barcelona - y ocupando un puesto de clasificación automática (8º) en la fase de liga de la Liga de Campeones.
¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén avances de expertos, predicciones basadas en datos y consejos ganadores con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete a nuestra creciente comunidad ahora!
Disfrutando de la intensidad de Simeone
Su adaptación al sistema de Simeone ha sido la fuerza motriz detrás de esta forma. Aunque su temporada de debut fue un período de ajuste a las exigencias del fútbol español, su segunda campaña lo ha visto asumir un papel de liderazgo más pronunciado. Operando centralmente o moviéndose hacia los lados cuando es necesario, su capacidad de trabajo y habilidad para presionar lo han hecho indispensable para el estilo de juego del "Cholo".
Las exigencias de jugar para Simeone son únicas, a menudo requiriendo que los delanteros sacrifiquen la gloria personal por la solidez defensiva. El argentino, que se desarrolló bajo Marcelo Gallardo en River Plate y Pep Guardiola en el City, ha demostrado estar excepcionalmente dotado para este papel híbrido. Su capacidad para liderar la presión desde el frente ha permitido al Atlético mantener su identidad defensiva al tiempo que añade un filo letal que quizás había faltado en campañas anteriores.
"Es tal como lo ves, muy, muy apasionado, muy centrado en el trabajo, en el esfuerzo, en la mentalidad de que si trabajas duro, tarde o temprano los resultados llegarán", dijo Alvarez sobre su entrenador. "Así que todos confiamos en el equipo. La verdad es que eso es todo, la forma en que vive y respira el fútbol hace que resuene con todos los jugadores."
Preguntado sobre las similitudes entre Simeone y Guardiola, añadió: "Hay similitudes. Obviamente, la forma en que compiten, la mentalidad ganadora. Luego, lo que todos vemos son las diferencias en las ideas que cada uno tiene al abordar los partidos y ver el fútbol. No sé si es por su experiencia o lo que sienten, no por lo que saben, pero cada uno tiene su estilo propio."
- AFP
¿Qué sigue?
Con el Barcelona marcando actualmente el ritmo en la cima de La Liga, los rumores de su interés en Álvarez podrían haber sido una distracción desestabilizadora para el Atlético.
Los Rojiblancos siguen siendo el único club en la última década que ha roto el duopolio de Real Madrid-Barcelona, y el delantero fue fichado específicamente para ayudarles a hacerlo de nuevo. Su rechazo a las charlas de salida sugiere que todavía cree que esa ambición es alcanzable en el Metropolitano, en lugar de necesitar saltar al Camp Nou para asegurar más trofeos.
Por ahora, toda conversación sobre transferencias ha sido firmemente dejada de lado. Álvarez y el Atlético regresan a la acción de La Liga este fin de semana, buscando mantener el ritmo en la carrera por el título. El delantero espera dejar que su fútbol hable por él, asegurando que su enfoque permanezca estrictamente en asegurar los puntos necesarios para escalar más en la tabla.
Anuncios